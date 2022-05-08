Почеттино подвел итоги сезона для ПСЖ

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Почеттино подвел итоги сезона для ПСЖ

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об итогах сезона для своей команды.

"Довольно сложно говорить на эту тему. Когда я возглавил клуб, то нашей задачей было выиграть Лигу чемпионов. Но нам не удалось достичь этой цели. Впрочем, у нас есть удовлетворение от завоевания титула чемпиона Франции. Национальный титул всегда важен", - приводит слова Почеттино L’Équipe.

Напомним, что ПСЖ проиграл матч за Суперкубок Франции, досрочно вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

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