Почеттино подвел итоги сезона для ПСЖ
Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об итогах сезона для своей команды.
"Довольно сложно говорить на эту тему. Когда я возглавил клуб, то нашей задачей было выиграть Лигу чемпионов. Но нам не удалось достичь этой цели. Впрочем, у нас есть удовлетворение от завоевания титула чемпиона Франции. Национальный титул всегда важен", - приводит слова Почеттино L’Équipe.
Напомним, что ПСЖ проиграл матч за Суперкубок Франции, досрочно вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.
Не пропустите: Мбаппе склоняется к уходу из ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
Феерия "Ман Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 36-го тура АПЛ
-
"Бавария" упустила победу над аутсайдером Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Ньюкасл" и возглавил АПЛ
-
"Зенит" потроллил "Манчестер Юнайтед" с помощью кубка РПЛ
-
Роналду получил одну из худших оценок в "МЮ" за матч с "Брайтоном"
Лента новостей
-
"Реал" хочет продлить Себальоса
-
В "Ньюкасле" отреагировали на информацию об интересе клуба к Агаларову
-
Успехи "Спартака" и "Зенита", позор "Динамо", неудача ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ
-
Феерия "Ман Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 36-го тура АПЛ
-
"Рубин" проиграл "Локомотиву" и остался в зоне переходных матчей
-
"Бавария" упустила победу над аутсайдером Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Ньюкасл" и возглавил АПЛ
-
"Марсель" одержал крупную победу в Лиге 1 и ворвался в топ-2
-
ПСВ упустил победу над "Фейеноордом"
-
"Зенит" потроллил "Манчестер Юнайтед" с помощью кубка РПЛ
-
1
Роналду получил одну из худших оценок в "МЮ" за матч с "Брайтоном"
-
"Вильярреал" упустил победу над "Севильей" в матче Ла Лиги
-
В сборной Франции высказались о возможном назначении Зидана
-
"Реал" не может договориться с Мбаппе
-
"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Арсеналом"
-
Руководитель "Боруссии" Дортмунд высказался о будущем Холанда
-
Гол Миколенко помог "Эвертону" обыграть "Лестер"
-
Нкетиа принес "Арсеналу" победу над аутсайдером АПЛ
-
"Аталанта" Миранчука обыграла "Специю" и ворвалась в зону еврокубков
-
1
"Ростов" Карпина не смог обыграть аутсайдера РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13