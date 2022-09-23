Почеттино отказался возглавить французский клуб

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отказался возглавить "Ниццу", сообщает Footmercato.

По сведениям источника, специалист хочет получить предложение от одного из итальянских топ-клубов. Ранее сообщалось, что аргентинец хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.

50-летний Почеттино ранее тренировал "Эспаньол", "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Пари Сен-Жермен".

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