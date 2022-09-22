Почеттино определился с чемпионатом, где будет работать

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Почеттино определился с чемпионатом, где будет работать

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Бывший наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино хочет вернуться в Англию, где он руководил "Тоттенхэмом".

 По данным ESPN, 50-летний специалист пользуется большим уважением у команд, которые находятся в элите английского футбола.

Ранее в СМИ писали, что аргентинец  может возглавить "Челси", но руководство синих остановило свою кандидатуру на бывшем главном тренере "Брайтона" Грэме Поттерe.

Почеттино работал в АПЛ с 2014 по 2019 годы.

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