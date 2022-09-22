Почеттино определился с чемпионатом, где будет работать
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Бывший наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино хочет вернуться в Англию, где он руководил "Тоттенхэмом".
По данным ESPN, 50-летний специалист пользуется большим уважением у команд, которые находятся в элите английского футбола.
Ранее в СМИ писали, что аргентинец может возглавить "Челси", но руководство синих остановило свою кандидатуру на бывшем главном тренере "Брайтона" Грэме Поттерe.
Почеттино работал в АПЛ с 2014 по 2019 годы.
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|Команда
|М
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|27
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|2
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18