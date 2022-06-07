Почеттино назвал причину, почему он никогда не возглавит "Барселону"

Теги псжмаурисио почеттинобарселонаэспаньол

Почеттино назвал причину, почему он никогда не возглавит "Барселону"

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что он никогда не возглавит "Барселону", так как в бытность футболистом выступал за барселонский "Эспаньол".

"Жена и дети не позволили бы мне возглавить "Барселону". Я прочно связан с "Эспаньолом", поэтому подобное назначение невозможно. "Барселона" имеет достаточно вариантов, чтобы выбрать тренера, который разделяет идеи клуба. А я к ним не имею отношения", - приводит слова Почеттино Cope.

Ранее сообщалось, что 50-летний Почеттино в ближайшее время будет уволен из ПСЖ.

Не пропустите: В "Барселоне" установили жесткий потолок зарплат. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ может купить хавбека сборной Хорватии

ПСЖ может купить хавбека сборной Хорватии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов