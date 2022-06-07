Почеттино назвал причину, почему он никогда не возглавит "Барселону"
Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что он никогда не возглавит "Барселону", так как в бытность футболистом выступал за барселонский "Эспаньол".
"Жена и дети не позволили бы мне возглавить "Барселону". Я прочно связан с "Эспаньолом", поэтому подобное назначение невозможно. "Барселона" имеет достаточно вариантов, чтобы выбрать тренера, который разделяет идеи клуба. А я к ним не имею отношения", - приводит слова Почеттино Cope.
Ранее сообщалось, что 50-летний Почеттино в ближайшее время будет уволен из ПСЖ.
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