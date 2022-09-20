Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Известный аргентинский наставник Маурисио Почеттино может возглавить "Ниццу".
20 сентября должна пройти встреча между представителями французского клуба и специалистом.
По данным источника, президент французского клуба Жан-Пьер Ривер готов предложить Почеттино очень выгодные условия.
Напомним, что "Ниццу" тренирует Люсьен Фавр, но руководство клуба не удовлетворено последними результатами команды. По итогам 8 туров команда занимает 13-е место в чемпионате Франции.
Последним местом работы аргентинца был "ПСЖ".
Не пропустите: "Ливерпуль" стал очередным претендентом на украинского суперталанта. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции
-
Ключевой защитник сборной Украины получил травму
-
Вратарь украинского аматорского клуба забил гол ударом от своих ворот (видео)
-
Капитан сборной Франции не поможет команде в ближайших матчах
-
"Манчестер Сити" готовит трансфер звездного нападающего
-
"Севилья" нашла замену Лопетеги в Аргентине
-
Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы
-
Совет директоров "Барселоны" утвердил бюджет клуба на сезон
-
Каннаваро может возглавить скромный итальянский клуб
-
Президент "Баварии" высказался о возможном увольнении Нагельсмана
-
Руни заменил футболиста по ходу матча из-за необычной причины
-
Зеленский пообщался с президентом УЕФА
-
В Украине назвали трусом Де Дзерби, который возглавил "Брайтон"
-
Погба хотел выплатить вымогателям 13 миллионов, но банк отклонил операцию
-
Мудрик выбрал приоритетный для себя клуб в Англии
-
Ребров раскрыл интересные детали трансфера Ярмоленка в ОАЭ
-
Главные новости дня: 19 сентября
-
Один из лидеров "Арсенала" отказался перейти в "Рому" Моуринью
-
"Челси" предлагает "Тоттенхэму" суперобмен
-
Сборная Италии теряет одного из лидеров перед матчами Лиги наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13