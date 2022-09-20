Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции

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Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Известный аргентинский наставник Маурисио Почеттино может возглавить "Ниццу".

20 сентября должна пройти встреча между представителями французского клуба и специалистом.

По данным источника, президент французского клуба Жан-Пьер Ривер готов предложить Почеттино очень выгодные условия.

Напомним, что "Ниццу" тренирует Люсьен Фавр, но руководство клуба не удовлетворено последними результатами команды. По итогам 8 туров команда занимает 13-е место в чемпионате Франции.

Последним местом работы аргентинца был "ПСЖ".

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