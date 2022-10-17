Почеттино может получить работу в клубе АПЛ

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Почеттино может получить работу в клубе АПЛ

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может возглавить "Астон Виллу", сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены нынешнему главному тренеру Стивену Джеррарду. Впрочем, Джеррарду еще дан последний шанс сохранить работу в случае побед в матчах с "Фулхэмом" (20 октября) и "Брентфордом" (23 октября).

50-летний Почеттино в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал "Эспаньол", "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Пари Сен-Жермен".

Также "Астон Вилла" проявляет интерес к Томасу Тухелю (безработный) и Унаи Эмери ("Вильярреал").

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