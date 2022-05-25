Почеттино может остаться в ПСЖ благодаря Мбаппе

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Почеттино может остаться в ПСЖ благодаря Мбаппе

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвесен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино может сохранить свой пост благодаря нападающему команды Килиану Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, после продления контракта с клубом форвард сказал, что у него прекрасные отношения с тренером. Данное заявление может повлиять на решение руководства клуба, которое хочет уволить наставника. Благодаря продлению контракта Мбаппе получил право голоса при принятии важных решений в команде.

Напомним, что в нынешнем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино выиграл чемпионат Франции, вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции, а также проиграл матч за Суперкубок Франции.

Не пропустите: ПСЖ заплатит "Монако" огромную сумму за продление контракта с Мбаппе. | http://soccernews.ru
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