Победы "Вильярреала", и "Вест Хэма", позор "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 15 сентября

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Конференций. Стоит отметить победы "Вильярреала", "Вест Хэма" и "Днепра-1" над "Хапоэлем", "Силькеборгом" и "Аполлоном", а также разгромное поражение "Фиорентины" от "Истанбул Башакшехир".

Группа А

"Истанбул Башакшехир" Турция – "Фиорентина" Италия - 3:0 (0:0)

Голы: Гюрлер, 57 - 1:0, Гюрлер, 71 - 2:0, Траоре, 90 - 3:0

РФШ Латвия – "Хартс" Шотландия - 0:2 (0:1)

Голы: Шенкленд, 43 (с пенальти) - 0:1, Форрест, 90 - 0:2

Положение команд: "Истанбул Башакшехир" - 6, "Хартс" - 3, РФШ, "Фиорентина" - 1.

Группа В

"Силькеборг" Дания – "Вест Хэм" Англия - 2:3 (1:3)

Голы: Куск, 5 - 1:0, Лансини, 13 (с пенальти) - 1:1, Скамакка, 25 - 1:2, Доусон, 38 - 1:3, Тенгстедт, 75 - 2:3.

"Стяуа" Румыния – "Андерлехт" Бельгия - 0:0

Положение команд: "Вест Хэм" - 6, "Андерлехт" - 4, "Стяуа" - 1, "Силькеборг" - 0.

Группа С

"Хапоэль" Беер-Шева Израиль – "Вильярреал" Испания - 1:2 (0:1)

Голы: Моралес, 28 (с пенальти) - 0:1, Хатуэль, 63 - 1:1, Алекс Баэна, 67 - 1:2

"Лех" Польша – "Аустрия" Австрия - 4:1 (1:1)

Голы: Исхак, 27 - 1:0, Браунедер, 29 - 1:1, Скурась, 64 - 2:1, Вельде, 76 - 3:1, Вельде, 90 - 4:1

Положение команд: "Вильярреал" - 6, "Лех" - 3, "Хапоэль", "Аустрия" - 1.

Группа D

"Кельн" Германия – "Словацко" Чехия - 4:2 (2:0)

Голы: Адамян, 11 - 1:0, Дитц, 42 - 2:0, Калабишка, 49 - 2:1, Петржела, 52 - 2:2, Любичич, 65 (с пенальти) - 3:2, Любичич, 74 - 4:2

"Партизан" Сербия – "Ницца" Франция - 1:1 (0:1)

Голы: Брайен, 2 - 0:1, Диабате, 60 - 1:1

Положение команд: "Кельн" - 4, "Ницца", "Партизан" - 2, "Словацко" - 1.

Группа Е

АЗ Нидерланды – "Вадуц" Лихтенштейн - 4:1 (1:1)

Голы: Бараси, 19 - 1:0, Гельзер, 22 - 1:1, Бекема, 81 - 2:1, Сугавара, 90 - 3:1, де Вит, 90 - 4:1

"Аполлон" Кипр – "Днепр-1" Украина - 1:3 (0:3)

Голы: Рубчинский, 11 - 0:1, Довбик, 26 - 0:2, Довбик, 45 - 0:3, Питтас, 58 - 1:3

Положение команд: АЗ - 6, "Днепр-1" - 3, "Аполлон", "Вадуц" - 1.

Группа F

"Гент" Бельгия – "Шэмрок Роверс" Ирландия - 3:0 (2:0)

Голы: Кейперс, 9 - 1:0, Оджиджа-Офоэ, 18 - 2:0, Оджиджа-Офоэ, 65 - 3:0

"Юргорден" Швеция – "Мольде" Норвегия - 3:2 (0:1)

Голы: Фофана, 39 (с пенальти) - 0:1, Думбуя, 50 - 1:1, Банда, 58 - 2:1, Брейвик, 77 - 2:2, Асоро, 90 - 3:2

Положение команд: "Гент", "Юргорден" - 4, "Мольде", "Шэмрок Роверс" - 1.

Группа G

ЧФР Румыния – "Сивасспор" Турция - 0:1 (0:1)

Гол: Градель, 28 (с пенальти) - 0:1

"Славия" Чехия – "Балкани" Косово - 3:2 (3:2)

Голы: Красники, 23 - 0:1, Фрашери, 26 (с пенальти) - 1:1, Кореница, 29 - 1:2, Олайинка, 34 - 2:2, Масопуст, 42 - 3:2

Положение команд: "Славия", "Сивасспор" - 4, ЧФР, "Балкани" - 1.

Группа Н

"Пюник" Армения – "Слован" Словакия - 2:0 (2:0)

Голы: Дашян, 35 - 1:0, Отубанджо, 36 - 2:0

"Жальгирис" Литва – "Базель" Швейцария - 0:1 (0:0)

Гол: Зекири, 62 - 0:1

Положение команд: "Базель" - 6, "Пюник" - 3, "Жальгирис", "Слован" - 1.

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