Победы "Вест Хэма" и АЗ, эпидемия ничьих: результаты Лиги Конференций 8 сентября
Фото: твиттер "Истанбул Башакшехир"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Конференций. Стоит отметить победы "Вест Хэма" и АЗ над "Стяуа" и "Днепром-1". Кроме того, 10 из 16 матчей завершились вничью.
Группа А
"Хартс" Шотландия – "Истанбул Башакшехир" Турция - 0:4 (0:1)
Голы: Калдырым, 26 - 0:1, Ндайшиме, 67 - 0:2, Кингсли, 75 (автогол) - 0:3, Озджан, 82 - 0:4
"Фиорентина" Италия – РФШ Латвия - 1:1 (0:0)
Голы: Барак, 56 - 1:0, Илич, 74 - 1:1
Группа В
"Андерлехт" Бельгия – "Силькеборг" Дания - 1:0 (0:0)
Гол: Фабиу Силва, 81 (с пенальти) - 1:0
"Вест Хэм" Англия – "Стяуа" Румыния - 3:1 (0:1)
Голы: Кордя, 34 - 0:1, Боуэн, 69 (с пенальти) - 1:1, Эмерсон, 74 - 2:1, Антонио, 90 - 3:1
Группа С
"Вильярреал" Испания – "Лех" Польша - 4:3 (3:1)
Голы: Скурась, 2 - 0:1, Чуквуэзе, 32 - 1:1, Алекс Баэна, 36 - 2:1, Алекс Баэна, 40 - 3:1, Исхак, 46 (с пенальти) - 3:2, Исхак, 61 - 3:3, Коклен, 89 - 4:3
"Аустрия" Австрия – "Хапоэль" Беер-Шева Израиль - 0:0
Группа D
"Ницца" Франция – "Кельн" Германия - 1:1 (0:1)
Голы: Тиггес, 19 - 0:1, Делор, 62 (с пенальти) - 1:1
"Словацко" Чехия – "Партизан" Сербия - 3:3 (2:0)
Голы: Калабишка, 5 - 1:0, Калабишка, 19 - 2:0, Диабате, 47 - 2:1, Диабате, 52 - 2:2, Рикарду Гомеш, 61 - 2:3, Козак, 83 - 3:3
Группа Е
"Вадуц" Лихтенштейн – "Аполлон" Кипр - 0:0
"Днепр-1" Украина – АЗ Нидерланды - 0:1 (0:0)
Гол: де Вит, 63 - 0:1
Группа F
"Шэмрок Роверс" Ирландия – "Юргорден" Швеция - 0:0
"Мольде" Норвегия – "Гент" Бельгия - 0:0
Группа G
"Балкани" Косово – ЧФР Румыния - 1:1 (0:0)
Голы: Тачи, 65 - 1:0, Юри Матиас, 90 - 1:1
"Сивасспор" Турция – "Славия" Чехия - 1:1 (1:1)
Голы: Олайинка, 4 - 0:1, Саба, 26 - 1:1
Группа Н
"Базель" Швейцария – "Пюник" Армения - 3:1 (1:1)
Голы: Малес, 23 (с пенальти) - 1:0, Дашян, 27 - 1:1, Бургер, 54 - 2:1, Бургер, 76 - 3:1
"Слован" Словакия – "Жальгирис" Литва - 0:0
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0