Победы "Вест Хэма" и АЗ, эпидемия ничьих: результаты Лиги Конференций 8 сентября

Фото: твиттер "Истанбул Башакшехир"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Конференций. Стоит отметить победы "Вест Хэма" и АЗ над "Стяуа" и "Днепром-1". Кроме того, 10 из 16 матчей завершились вничью.

Группа А

"Хартс" Шотландия – "Истанбул Башакшехир" Турция - 0:4 (0:1)

Голы: Калдырым, 26 - 0:1, Ндайшиме, 67 - 0:2, Кингсли, 75 (автогол) - 0:3, Озджан, 82 - 0:4

"Фиорентина" Италия – РФШ Латвия - 1:1 (0:0)

Голы: Барак, 56 - 1:0, Илич, 74 - 1:1

Группа В

"Андерлехт" Бельгия – "Силькеборг" Дания - 1:0 (0:0)

Гол: Фабиу Силва, 81 (с пенальти) - 1:0

"Вест Хэм" Англия – "Стяуа" Румыния - 3:1 (0:1)

Голы: Кордя, 34 - 0:1, Боуэн, 69 (с пенальти) - 1:1, Эмерсон, 74 - 2:1, Антонио, 90 - 3:1

Группа С

"Вильярреал" Испания – "Лех" Польша - 4:3 (3:1)

Голы: Скурась, 2 - 0:1, Чуквуэзе, 32 - 1:1, Алекс Баэна, 36 - 2:1, Алекс Баэна, 40 - 3:1, Исхак, 46 (с пенальти) - 3:2, Исхак, 61 - 3:3, Коклен, 89 - 4:3

"Аустрия" Австрия – "Хапоэль" Беер-Шева Израиль - 0:0

Группа D

"Ницца" Франция – "Кельн" Германия - 1:1 (0:1)

Голы: Тиггес, 19 - 0:1, Делор, 62 (с пенальти) - 1:1

"Словацко" Чехия – "Партизан" Сербия - 3:3 (2:0)

Голы: Калабишка, 5 - 1:0, Калабишка, 19 - 2:0, Диабате, 47 - 2:1, Диабате, 52 - 2:2, Рикарду Гомеш, 61 - 2:3, Козак, 83 - 3:3

Группа Е

"Вадуц" Лихтенштейн – "Аполлон" Кипр - 0:0

"Днепр-1" Украина – АЗ Нидерланды - 0:1 (0:0)

Гол: де Вит, 63 - 0:1

Группа F

"Шэмрок Роверс" Ирландия – "Юргорден" Швеция - 0:0

"Мольде" Норвегия – "Гент" Бельгия - 0:0

Группа G

"Балкани" Косово – ЧФР Румыния - 1:1 (0:0)

Голы: Тачи, 65 - 1:0, Юри Матиас, 90 - 1:1



"Сивасспор" Турция – "Славия" Чехия - 1:1 (1:1)

Голы: Олайинка, 4 - 0:1, Саба, 26 - 1:1

Группа Н

"Базель" Швейцария – "Пюник" Армения - 3:1 (1:1)

Голы: Малес, 23 (с пенальти) - 1:0, Дашян, 27 - 1:1, Бургер, 54 - 2:1, Бургер, 76 - 3:1

"Слован" Словакия – "Жальгирис" Литва - 0:0

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