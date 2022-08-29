Победы "Шахтера" и "Зари", провал "Динамо" Киев: результаты 2-го тура чемпионата Украины

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Победы "Шахтера" и "Зари", провал "Динамо" Киев: результаты 2-го тура чемпионата Украины

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Украины "Шахтер" и "Заря" одержали победы над "Кривбассом" и "Львовом", а киевское "Динамо" было разгромлено "Днепром-1".

"Динамо" – "Днепр-1" – 0:3 (0:1)
Голы: Сарапий, 43 - 0:1, Пихаленок, 55 - 0:2, Рубчинский, 90 - 0:3

"Шахтер" - "Кривбасс" - 1:0 (0:0)
Гол: Бондаренко, 77 - 1:0

"Львов" - "Зоря" - 2:3 (1:1)
Голы: Вантух, 9 - 0:1, Бойко, 12 - 1:1, Нич, 49 - 2:1, Мишнев, 59 - 2:2, Алефиренко, 90 - 2:3

"Ворскла" - "Верес" - 1:2 (1:0)
Голы: Скляр, 21 - 1:0, Кучеров, 82 - 1:1, Шестаков, 90+7 - 1:2

"Металлист-1925" - "Черноморец" - 0:0

"Колос" - "Рух" - 2:0 (1:0)
Голы: Милько, 5 - 1:0, Безбородько, 83 - 2:0

"Металлист" - "Ингулец" - 1:1 (1:0)
Голы: Коркишко, 6 (с пенальти) - 1:0, Клименко, 60 - 1:1

"Александрия" - "Минай" - 2:1 (1:0)
Голы: Третьяков, 23 - 1:0, Голуб, 90+1 - 1:1, Цуриков, 90+3 - 2:1

Положение команд: "Заря", "Колос", "Александрия", "Верес" - 6, "Металлист", "Шахтер" - 4, "Днепр-1" - 3 (1), "Металлист-1925" - 2, "Ингулец", "Черноморец" - 1, "Львов", "Минай", "Динамо" - 0 (1), "Кривбасс", "Ворскла", "Рух" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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