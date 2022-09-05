Победы "Шахтера" и "Зари", поражение "Динамо" Киев: результаты 3-го тура чемпионата Украины

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победа "Шахтера" над "Рухом", а также поражение киевского "Динамо" от "Зари".

"Заря" – "Динамо" – 3:2 (2:0)

Голы: Русин, 7 - 1:0, Мишнев, 35 - 2:0, Ванат, 50 - 2:1, Бражко, 70 - 3:1, Буяльский, 83 - 3:2

"Рух" – "Шахтер" - 0:1 (0:0)

Гол: Конопля, 78 - 0:1

"Александрия" - "Металлист" - 1:3 (1:1)

Голы: Калитвинцев, 11 - 1:0, Панасенко, 21 - 1:1, Прядун, 64 - 1:2, Мизюк, 71 - 1:3

"Кривбасс" - "Львов" - 0:0

"Черноморец" – "Ингулец" - 1:1 (0:1)

Голы: Запорожец, 33 - 0:1, Джеймс, 66 – 1:1

"Днепр-1" - "Верес" - 2:0 (1:0)

Голы: Амаш, 45+2 - 1:0, Адамюк, 47 - 2:0

"Металлист 1925" - "Ворскла" - 3:2 (0:1)

Голы: Оливейра, 44 (с пенальти) - 0:1, Борячук, 54 - 1:1, Дмитренко, 79 - 2:1, Степанюк, 83 - 2:2, Борячук, 90+3 - 3:2

"Минай" - "Колос" - 1:1 (1:1)

Голы: Кулиев, 4 - 1:0, Ореховский, 32 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Заря" - 9, "Металлист", "Колос", "Шахтер" - 7, "Днепр-1" - 6 (2), "Александрия", "Верес" - 6, "Металлист 1925" - 5, "Ингулец", "Черноморец" - 2, "Львов", "Минай" - 1 (2), "Кривбасс" - 1 (3), "Динамо" - 0 (2), "Ворскла", "Рух" - 0 (3).

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