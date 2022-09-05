Победы "Шахтера" и "Зари", поражение "Динамо" Киев: результаты 3-го тура чемпионата Украины
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победа "Шахтера" над "Рухом", а также поражение киевского "Динамо" от "Зари".
"Заря" – "Динамо" – 3:2 (2:0)
Голы: Русин, 7 - 1:0, Мишнев, 35 - 2:0, Ванат, 50 - 2:1, Бражко, 70 - 3:1, Буяльский, 83 - 3:2
"Рух" – "Шахтер" - 0:1 (0:0)
Гол: Конопля, 78 - 0:1
"Александрия" - "Металлист" - 1:3 (1:1)
Голы: Калитвинцев, 11 - 1:0, Панасенко, 21 - 1:1, Прядун, 64 - 1:2, Мизюк, 71 - 1:3
"Кривбасс" - "Львов" - 0:0
"Черноморец" – "Ингулец" - 1:1 (0:1)
Голы: Запорожец, 33 - 0:1, Джеймс, 66 – 1:1
"Днепр-1" - "Верес" - 2:0 (1:0)
Голы: Амаш, 45+2 - 1:0, Адамюк, 47 - 2:0
"Металлист 1925" - "Ворскла" - 3:2 (0:1)
Голы: Оливейра, 44 (с пенальти) - 0:1, Борячук, 54 - 1:1, Дмитренко, 79 - 2:1, Степанюк, 83 - 2:2, Борячук, 90+3 - 3:2
"Минай" - "Колос" - 1:1 (1:1)
Голы: Кулиев, 4 - 1:0, Ореховский, 32 (с пенальти) - 1:1
Положение команд: "Заря" - 9, "Металлист", "Колос", "Шахтер" - 7, "Днепр-1" - 6 (2), "Александрия", "Верес" - 6, "Металлист 1925" - 5, "Ингулец", "Черноморец" - 2, "Львов", "Минай" - 1 (2), "Кривбасс" - 1 (3), "Динамо" - 0 (2), "Ворскла", "Рух" - 0 (3).
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Главные новости дня: 4 сентября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13