Победы "Рейнджерс" и "Динамо" Загреб: результаты квалификации ЛЧ 24 августа

Фото: твиттер загребского "Динамо"/Автор неизвестен

Состоялись три ответных матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. "Рейнджерс" победил ПСВ, загребское "Динамо" обыграло "Буде-Глимт", "Трабзонспор" и "Копенгаген" сыграли вничью, но дальше прошли датчане.

ПСВ Нидерланды – "Рейнджерс" Шотландия - 0:1 (0:0) - первый матч - 2:2

Гол: Чолак, 60 - 0:1

"Трабзонспор" Турция – "Копенгаген" Дания - 0:0 - первый матч - 1:2

"Динамо" Загреб Хорватия – "Буде-Глимт" Норвегия - 4:1 (2:0) - первый матч - 0:1

Голы: Оршич, 4 - 1:0, Петкович, 35 - 2:0, Гренбек, 70 - 2:1, Дрмич, 116 - 3:1, Бочкай, 120 - 4:1.

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