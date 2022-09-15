Победы "Реала", "Ман Сити" и ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 14 сентября

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Победы "Реала", "Ман Сити" и ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 14 сентября

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

14 сентября состоялись девять матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Группа А

"Рейнджерс" Шотландия – "Наполи" Италия - 0:3 (0:0)
Голы: Политано, 68 (с пенальти) - 0:1, Распадори, 85 - 0:2, Ндомбеле, 90 - 0:3

Положение команд: "Наполи" - 6, "Ливерпуль", "Аякс" - 3, "Рейнджерс" - 0.

Группа Е

"Милан" Италия – "Динамо" Загреб Хорватия - 3:1 (1:0)
Голы: Жиру, 45 (с пенальти) - 1:0, Салемакерс, 47 - 2:0, Оршич, 56 - 2:1, Побега, 77 - 3:1

"Челси" Англия – "Ред Булл" Австрия - 1:1 (0:0)
Голы: Стерлинг, 48 - 1:0, Окафор, 75 - 1:1

Положение команд: "Милан" - 4, "Динамо" - 3, "Ред Булл Зальцбург" - 2, "Челси" - 1.

Группа F

"Реал" Испания – "РБ Лейпциг" Германия - 2:0 (0:0)
Голы: Вальверде, 80 - 1:0, Асенсио, 90+1 - 2:0

"Шахтер" Украина – "Селтик" Шотландия - 1:1 (1:1)
Голы: Бондаренко, 10 (автогол) - 0:1, Мудрик, 29 - 1:1

Положение команд: "Реал" - 6, "Шахтер" - 4, "Селтик" - 1, "РБ Лейпциг" - 0.

Группа G

"Манчестер Сити" Англия – "Боруссия" Дортмунд Германия - 2:1 (0:0)
Голы: Беллингем, 56 - 0:1, Стоунз, 80 - 1:1, Холанд, 84 - 2:1

"Копенгаген" Дания – "Севилья" Испания - 0:0

Положение команд: "Манчестер Сити" - 6, "Боруссия" Д - 3, "Копенгаген", "Севилья" - 1.

Группа Н

"Маккаби" Хайфа Израиль – ПСЖ Франция - 1:3 (1:1)
Голы: Шери, 24 - 1:0, Месси, 37 - 1:1, Мбаппе, 69 - 1:2, Неймар, 88 - 1:3

"Ювентус" Италия – "Бенфика" Португалия - 1:2 (1:1)
Голы: Милик, 4 - 1:0, Мариу, 43 (с пенальти) - 1:1, Нерес, 55 - 1:2

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Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
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3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
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