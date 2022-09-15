Победы "Реала", "Ман Сити" и ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 14 сентября
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
14 сентября состоялись девять матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Группа А
"Рейнджерс" Шотландия – "Наполи" Италия - 0:3 (0:0)
Голы: Политано, 68 (с пенальти) - 0:1, Распадори, 85 - 0:2, Ндомбеле, 90 - 0:3
Положение команд: "Наполи" - 6, "Ливерпуль", "Аякс" - 3, "Рейнджерс" - 0.
Группа Е
"Милан" Италия – "Динамо" Загреб Хорватия - 3:1 (1:0)
Голы: Жиру, 45 (с пенальти) - 1:0, Салемакерс, 47 - 2:0, Оршич, 56 - 2:1, Побега, 77 - 3:1
"Челси" Англия – "Ред Булл" Австрия - 1:1 (0:0)
Голы: Стерлинг, 48 - 1:0, Окафор, 75 - 1:1
Положение команд: "Милан" - 4, "Динамо" - 3, "Ред Булл Зальцбург" - 2, "Челси" - 1.
Группа F
"Реал" Испания – "РБ Лейпциг" Германия - 2:0 (0:0)
Голы: Вальверде, 80 - 1:0, Асенсио, 90+1 - 2:0
"Шахтер" Украина – "Селтик" Шотландия - 1:1 (1:1)
Голы: Бондаренко, 10 (автогол) - 0:1, Мудрик, 29 - 1:1
Положение команд: "Реал" - 6, "Шахтер" - 4, "Селтик" - 1, "РБ Лейпциг" - 0.
Группа G
"Манчестер Сити" Англия – "Боруссия" Дортмунд Германия - 2:1 (0:0)
Голы: Беллингем, 56 - 0:1, Стоунз, 80 - 1:1, Холанд, 84 - 2:1
"Копенгаген" Дания – "Севилья" Испания - 0:0
Положение команд: "Манчестер Сити" - 6, "Боруссия" Д - 3, "Копенгаген", "Севилья" - 1.
Группа Н
"Маккаби" Хайфа Израиль – ПСЖ Франция - 1:3 (1:1)
Голы: Шери, 24 - 1:0, Месси, 37 - 1:1, Мбаппе, 69 - 1:2, Неймар, 88 - 1:3
"Ювентус" Италия – "Бенфика" Португалия - 1:2 (1:1)
Голы: Милик, 4 - 1:0, Мариу, 43 (с пенальти) - 1:1, Нерес, 55 - 1:2
Не пропустите: Крупные победы ПСЖ и "Милана", потеря "Реала": результаты Юношеской лиги УЕФА 14 сентября. | https://dailysports.net
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|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4