Победы "Реала" и "Барселоны", поражение "Атлетико": результаты 6-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала" над "Атлетико" в дерби Мадрида, а также крупные победы "Барселоны" и "Валенсии" над "Эльче" и "Сельтой".
"Атлетико" – "Реал" - 1:2 (0:2)
Голы: Родриго, 18 - 0:1, Вальверде, 36 - 0:2, Эрмосо, 83 - 1:2
"Барселона" – "Эльче" - 3:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 34 - 1:0, Депай, 41 - 2:0, Левандовски, 48 - 3:0
"Вильярреал" – "Севилья" - 1:1 (0:1)
Голы: Торрес, 8 - 0:1, Баэна, 51 - 1:1
"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 2:1 (2:1)
Голы: Серлот, 17 - 1:0, Экспосито, 19 - 1:1, Мендес, 29 - 2:1
"Осасуна" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)
Голы: Иглесиас, 30 - 0:1, Альварес, 76 - 0:2
"Валенсия" – "Сельта" - 3:0 (1:0)
Голы: Кастильехо, 37 - 1:0, Андре, 82 - 2:0, Алмейда, 90 - 3:0
"Бетис" – "Жирона" - 2:1 (1:1)
Голы: Мартинес, 7 - 0:1, Иглесиас, 15 (с пенальти) - 1:1, Иглесиас, 71 - 2:1
"Вальядолид" – "Кадис" - 0:1 (0:0)
Гол: Негредо, 90 - 0:1
"Мальорка" – "Альмерия" - 1:0 (1:0)
Гол: Маффео, 25 - 1:0
"Атлетик" – "Райо Вальекано" - 3:2 (3:1)
Голы: Трехо, 5 - 0:1, Уильямс, 14 - 1:1, Сансет, 28 - 2:1, Уильямс, 33 - 3:1, Фалькао, 80 - 3:2
Положение команд: "Реал" - 18, "Барселона" - 16, "Бетис" - 15, "Атлетик" - 13, "Осасуна" - 12, "Вильярреал" - 11, "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 10, "Валенсия" - 9, "Мальорка" - 8, "Жирона", "Райо Вальекано", "Сельта", "Хетафе" - 7, "Севилья" - 5, "Альмерия", "Эспаньол", "Вальядолид" - 4, "Кадис" - 3, "Эльче" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14