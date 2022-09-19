Победы "Реала" и "Барселоны", поражение "Атлетико": результаты 6-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала" над "Атлетико" в дерби Мадрида, а также крупные победы "Барселоны" и "Валенсии" над "Эльче" и "Сельтой".

"Атлетико" – "Реал" - 1:2 (0:2)

Голы: Родриго, 18 - 0:1, Вальверде, 36 - 0:2, Эрмосо, 83 - 1:2

"Барселона" – "Эльче" - 3:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 34 - 1:0, Депай, 41 - 2:0, Левандовски, 48 - 3:0

"Вильярреал" – "Севилья" - 1:1 (0:1)

Голы: Торрес, 8 - 0:1, Баэна, 51 - 1:1

"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 2:1 (2:1)

Голы: Серлот, 17 - 1:0, Экспосито, 19 - 1:1, Мендес, 29 - 2:1

"Осасуна" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)

Голы: Иглесиас, 30 - 0:1, Альварес, 76 - 0:2

"Валенсия" – "Сельта" - 3:0 (1:0)

Голы: Кастильехо, 37 - 1:0, Андре, 82 - 2:0, Алмейда, 90 - 3:0

"Бетис" – "Жирона" - 2:1 (1:1)

Голы: Мартинес, 7 - 0:1, Иглесиас, 15 (с пенальти) - 1:1, Иглесиас, 71 - 2:1

"Вальядолид" – "Кадис" - 0:1 (0:0)

Гол: Негредо, 90 - 0:1

"Мальорка" – "Альмерия" - 1:0 (1:0)

Гол: Маффео, 25 - 1:0

"Атлетик" – "Райо Вальекано" - 3:2 (3:1)

Голы: Трехо, 5 - 0:1, Уильямс, 14 - 1:1, Сансет, 28 - 2:1, Уильямс, 33 - 3:1, Фалькао, 80 - 3:2

Положение команд: "Реал" - 18, "Барселона" - 16, "Бетис" - 15, "Атлетик" - 13, "Осасуна" - 12, "Вильярреал" - 11, "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 10, "Валенсия" - 9, "Мальорка" - 8, "Жирона", "Райо Вальекано", "Сельта", "Хетафе" - 7, "Севилья" - 5, "Альмерия", "Эспаньол", "Вальядолид" - 4, "Кадис" - 3, "Эльче" - 1.

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