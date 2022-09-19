Победы "Реала" и "Барселоны", поражение "Атлетико": результаты 6-го тура Ла Лиги

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Победы "Реала" и "Барселоны", поражение "Атлетико": результаты 6-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала" над "Атлетико" в дерби Мадрида, а также крупные победы "Барселоны" и "Валенсии" над "Эльче" и "Сельтой".

"Атлетико" – "Реал" - 1:2 (0:2)
Голы: Родриго, 18 - 0:1, Вальверде, 36 - 0:2, Эрмосо, 83 - 1:2

"Барселона" – "Эльче" - 3:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 34 - 1:0, Депай, 41 - 2:0, Левандовски, 48 - 3:0

"Вильярреал" – "Севилья" - 1:1 (0:1)
Голы: Торрес, 8 - 0:1, Баэна, 51 - 1:1

"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 2:1 (2:1)
Голы: Серлот, 17 - 1:0, Экспосито, 19 - 1:1, Мендес, 29 - 2:1

"Осасуна" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)
Голы: Иглесиас, 30 - 0:1, Альварес, 76 - 0:2

"Валенсия" – "Сельта" - 3:0 (1:0)
Голы: Кастильехо, 37 - 1:0, Андре, 82 - 2:0, Алмейда, 90 - 3:0

"Бетис" – "Жирона" - 2:1 (1:1)
Голы: Мартинес, 7 - 0:1, Иглесиас, 15 (с пенальти) - 1:1, Иглесиас, 71 - 2:1

"Вальядолид" – "Кадис" - 0:1 (0:0)
Гол: Негредо, 90 - 0:1

"Мальорка" – "Альмерия" - 1:0 (1:0)
Гол: Маффео, 25 - 1:0

"Атлетик" – "Райо Вальекано" - 3:2 (3:1)
Голы: Трехо, 5 - 0:1, Уильямс, 14 - 1:1, Сансет, 28 - 2:1, Уильямс, 33 - 3:1, Фалькао, 80 - 3:2

Положение команд: "Реал" - 18, "Барселона" - 16, "Бетис" - 15, "Атлетик" - 13, "Осасуна" - 12, "Вильярреал" - 11, "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 10, "Валенсия" - 9, "Мальорка" - 8, "Жирона", "Райо Вальекано", "Сельта", "Хетафе" - 7, "Севилья" - 5, "Альмерия", "Эспаньол", "Вальядолид" - 4, "Кадис" - 3, "Эльче" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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