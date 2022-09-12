Победы ПСЖ, "Монако" и "Марселя": результаты 7-го тура Лиги 1

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Победы ПСЖ, "Монако" и "Марселя": результаты 7-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Брестом", успех "Монако" в матче с "Лионом", а также победу "Марселя" в поединке с "Лиллем".

ПСЖ – "Брест" - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 30 - 1:0

"Монако" – "Лион" - 2:1 (0:0)
Голы: Бадиашиле, 55 - 1:0, Марипан, 63 - 2:0, Токо-Экамби, 81 - 2:1

"Ренн" – "Осер" - 5:0 (1:0)
Голы: Сулемана, 3 - 1:0, Гуири, 60 - 2:0, Терье, 68 - 3:0, Те, 78 - 4:0, Аблин, 85 - 5:0

"Ланс" – "Труа" - 1:0 (1:0)
Гол: Данзо, 39 - 1:0

"Страсбур" – "Клермон" - 0:0

"Тулуза" – "Реймс" - 1:0 (1:0)
Гол: Абухляль, 31 - 1:0

"Лорьян" – "Нант" - 3:2 (1:1)
Голы: Ганаго, 13 - 0:1, Уаттара, 19 - 1:1, Катлин, 60 - 2:1, Коне, 74 - 3:1, Саймон, 85 - 3:2

"Анжер" – "Монпелье" - 2:1 (1:1)
Голы:
0:1 – 7 Норден, 1:1 – 9 Юну, 2:1 – 69, пенальти Буфаль.

"Аяччо" – "Ницца" - 0:1 (0:0)
Гол: Делор, 65 - 0:1

"Марсель" – "Лилль" - 2:1 (1:1)
Голы: Исмаили, 12 - 0:1, Санчес, 26 - 1:1, Жиго, 61 - 2:1

 Положение команд: ПСЖ, "Марсель" - 19, "Ланс" - 17, "Лорьян" - 16, "Лион" - 13, "Ренн", "Монако" - 11, "Лилль", "Клермон" - 10, "Монпелье" - 9, "Тулуза", "Ницца" - 8, "Труа", "Осер" - 7, "Нант", "Реймс" - 6, "Страсбур", "Брест", "Анжер" - 5, "Аяччо" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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