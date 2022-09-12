Победы ПСЖ, "Монако" и "Марселя": результаты 7-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Брестом", успех "Монако" в матче с "Лионом", а также победу "Марселя" в поединке с "Лиллем".

ПСЖ – "Брест" - 1:0 (1:0)

Гол: Неймар, 30 - 1:0

"Монако" – "Лион" - 2:1 (0:0)

Голы: Бадиашиле, 55 - 1:0, Марипан, 63 - 2:0, Токо-Экамби, 81 - 2:1

"Ренн" – "Осер" - 5:0 (1:0)

Голы: Сулемана, 3 - 1:0, Гуири, 60 - 2:0, Терье, 68 - 3:0, Те, 78 - 4:0, Аблин, 85 - 5:0

"Ланс" – "Труа" - 1:0 (1:0)

Гол: Данзо, 39 - 1:0

"Страсбур" – "Клермон" - 0:0

"Тулуза" – "Реймс" - 1:0 (1:0)

Гол: Абухляль, 31 - 1:0

"Лорьян" – "Нант" - 3:2 (1:1)

Голы: Ганаго, 13 - 0:1, Уаттара, 19 - 1:1, Катлин, 60 - 2:1, Коне, 74 - 3:1, Саймон, 85 - 3:2

"Анжер" – "Монпелье" - 2:1 (1:1)

Голы:

0:1 – 7 Норден, 1:1 – 9 Юну, 2:1 – 69, пенальти Буфаль.

"Аяччо" – "Ницца" - 0:1 (0:0)

Гол: Делор, 65 - 0:1

"Марсель" – "Лилль" - 2:1 (1:1)

Голы: Исмаили, 12 - 0:1, Санчес, 26 - 1:1, Жиго, 61 - 2:1

Положение команд: ПСЖ, "Марсель" - 19, "Ланс" - 17, "Лорьян" - 16, "Лион" - 13, "Ренн", "Монако" - 11, "Лилль", "Клермон" - 10, "Монпелье" - 9, "Тулуза", "Ницца" - 8, "Труа", "Осер" - 7, "Нант", "Реймс" - 6, "Страсбур", "Брест", "Анжер" - 5, "Аяччо" - 1.

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