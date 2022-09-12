Победы ПСЖ, "Монако" и "Марселя": результаты 7-го тура Лиги 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Брестом", успех "Монако" в матче с "Лионом", а также победу "Марселя" в поединке с "Лиллем".
ПСЖ – "Брест" - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 30 - 1:0
"Монако" – "Лион" - 2:1 (0:0)
Голы: Бадиашиле, 55 - 1:0, Марипан, 63 - 2:0, Токо-Экамби, 81 - 2:1
"Ренн" – "Осер" - 5:0 (1:0)
Голы: Сулемана, 3 - 1:0, Гуири, 60 - 2:0, Терье, 68 - 3:0, Те, 78 - 4:0, Аблин, 85 - 5:0
"Ланс" – "Труа" - 1:0 (1:0)
Гол: Данзо, 39 - 1:0
"Страсбур" – "Клермон" - 0:0
"Тулуза" – "Реймс" - 1:0 (1:0)
Гол: Абухляль, 31 - 1:0
"Лорьян" – "Нант" - 3:2 (1:1)
Голы: Ганаго, 13 - 0:1, Уаттара, 19 - 1:1, Катлин, 60 - 2:1, Коне, 74 - 3:1, Саймон, 85 - 3:2
"Анжер" – "Монпелье" - 2:1 (1:1)
Голы:
0:1 – 7 Норден, 1:1 – 9 Юну, 2:1 – 69, пенальти Буфаль.
"Аяччо" – "Ницца" - 0:1 (0:0)
Гол: Делор, 65 - 0:1
"Марсель" – "Лилль" - 2:1 (1:1)
Голы: Исмаили, 12 - 0:1, Санчес, 26 - 1:1, Жиго, 61 - 2:1
Положение команд: ПСЖ, "Марсель" - 19, "Ланс" - 17, "Лорьян" - 16, "Лион" - 13, "Ренн", "Монако" - 11, "Лилль", "Клермон" - 10, "Монпелье" - 9, "Тулуза", "Ницца" - 8, "Труа", "Осер" - 7, "Нант", "Реймс" - 6, "Страсбур", "Брест", "Анжер" - 5, "Аяччо" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13