Победы ПСЖ и "Монако", потеря "Марселя": результаты 8-го тура Лиги 1

Теги псжмонакомарсельлион

Победы ПСЖ и "Монако", потеря "Марселя": результаты 8-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить тяжелый успех ПСЖ в матче с "Лионом", крупную победу "Монако" над "Реймсом", а также ничью "Марселя" и "Ренна".

"Лион" – ПСЖ - 0:1 (0:1)
Гол: Месси, 5 - 0:1

"Реймс" – "Монако" - 0:3 (0:0)
Голы: Головин, 47 - 0:1, Минамино, 87 - 0:2, Бен-Йеддер, 90 - 0:3

"Марсель" – "Ренн" - 1:1 (0:1)
Голы: Гендузи, 25 (автогол) - 0:1, Гендузи, 52 - 1:1

"Ницца" – "Анжер" - 0:1 (0:1)
Гол: Бенталеб, 43 - 0:1

"Брест" – "Аяччо" - 0:1 (0:0)
Гол: Амума, 65 - 0:1

"Клермон" – "Труа" - 1:3 (1:1)
Голы: Гастьен, 3 - 1:0, Балде, 23 - 1:1, Балде, 54 - 1:2, Рипар, 83 - 1:3

"Нант" – "Ланс" - 0:0

"Осер" – "Лорьян" - 1:3 (0:3)
Голы: Уаттара, 15 - 0:1, Моффи, 36 - 0:2, Ле Фе, 42 - 0:3, Эн, 50 - 1:3

"Монпелье" – "Страсбур" - 2:1 (1:0)
Голы: Норден, 17 - 1:0, Диалло, 85 - 1:1, Саванье, 90 - 2:1

"Лилль" – "Тулуза" - 2:1 (1:0)
Голы: Дэвид, 5 - 1:0, Шаиби, 48 - 1:1, Унас, 53 - 2:1

Положение команд: ПСЖ - 22, "Марсель" - 20, "Лорьян" - 19, "Ланс" - 18, "Монако" - 14, "Лион", "Лилль" - 13, "Ренн", "Монпелье" - 12, "Труа", "Клермон" - 10, "Тулуза", "Ницца", "Анжер" - 8, "Нант", "Осер" - 7, "Реймс" - 6, "Страсбур", "Брест" - 5, "Аяччо" - 4.

Не пропустите: Хавбек ПСЖ Витинья сравнил Месси и Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 18 сентября

Главные новости дня: 18 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов