Победы ПСЖ и "Монако", потеря "Марселя": результаты 8-го тура Лиги 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить тяжелый успех ПСЖ в матче с "Лионом", крупную победу "Монако" над "Реймсом", а также ничью "Марселя" и "Ренна".
"Лион" – ПСЖ - 0:1 (0:1)
Гол: Месси, 5 - 0:1
"Реймс" – "Монако" - 0:3 (0:0)
Голы: Головин, 47 - 0:1, Минамино, 87 - 0:2, Бен-Йеддер, 90 - 0:3
"Марсель" – "Ренн" - 1:1 (0:1)
Голы: Гендузи, 25 (автогол) - 0:1, Гендузи, 52 - 1:1
"Ницца" – "Анжер" - 0:1 (0:1)
Гол: Бенталеб, 43 - 0:1
"Брест" – "Аяччо" - 0:1 (0:0)
Гол: Амума, 65 - 0:1
"Клермон" – "Труа" - 1:3 (1:1)
Голы: Гастьен, 3 - 1:0, Балде, 23 - 1:1, Балде, 54 - 1:2, Рипар, 83 - 1:3
"Нант" – "Ланс" - 0:0
"Осер" – "Лорьян" - 1:3 (0:3)
Голы: Уаттара, 15 - 0:1, Моффи, 36 - 0:2, Ле Фе, 42 - 0:3, Эн, 50 - 1:3
"Монпелье" – "Страсбур" - 2:1 (1:0)
Голы: Норден, 17 - 1:0, Диалло, 85 - 1:1, Саванье, 90 - 2:1
"Лилль" – "Тулуза" - 2:1 (1:0)
Голы: Дэвид, 5 - 1:0, Шаиби, 48 - 1:1, Унас, 53 - 2:1
Положение команд: ПСЖ - 22, "Марсель" - 20, "Лорьян" - 19, "Ланс" - 18, "Монако" - 14, "Лион", "Лилль" - 13, "Ренн", "Монпелье" - 12, "Труа", "Клермон" - 10, "Тулуза", "Ницца", "Анжер" - 8, "Нант", "Осер" - 7, "Реймс" - 6, "Страсбур", "Брест" - 5, "Аяччо" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13