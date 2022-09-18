Победы ПСЖ и "Монако", потеря "Марселя": результаты 8-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить тяжелый успех ПСЖ в матче с "Лионом", крупную победу "Монако" над "Реймсом", а также ничью "Марселя" и "Ренна".

"Лион" – ПСЖ - 0:1 (0:1)

Гол: Месси, 5 - 0:1

"Реймс" – "Монако" - 0:3 (0:0)

Голы: Головин, 47 - 0:1, Минамино, 87 - 0:2, Бен-Йеддер, 90 - 0:3

"Марсель" – "Ренн" - 1:1 (0:1)

Голы: Гендузи, 25 (автогол) - 0:1, Гендузи, 52 - 1:1

"Ницца" – "Анжер" - 0:1 (0:1)

Гол: Бенталеб, 43 - 0:1

"Брест" – "Аяччо" - 0:1 (0:0)

Гол: Амума, 65 - 0:1

"Клермон" – "Труа" - 1:3 (1:1)

Голы: Гастьен, 3 - 1:0, Балде, 23 - 1:1, Балде, 54 - 1:2, Рипар, 83 - 1:3

"Нант" – "Ланс" - 0:0

"Осер" – "Лорьян" - 1:3 (0:3)

Голы: Уаттара, 15 - 0:1, Моффи, 36 - 0:2, Ле Фе, 42 - 0:3, Эн, 50 - 1:3

"Монпелье" – "Страсбур" - 2:1 (1:0)

Голы: Норден, 17 - 1:0, Диалло, 85 - 1:1, Саванье, 90 - 2:1

"Лилль" – "Тулуза" - 2:1 (1:0)

Голы: Дэвид, 5 - 1:0, Шаиби, 48 - 1:1, Унас, 53 - 2:1

Положение команд: ПСЖ - 22, "Марсель" - 20, "Лорьян" - 19, "Ланс" - 18, "Монако" - 14, "Лион", "Лилль" - 13, "Ренн", "Монпелье" - 12, "Труа", "Клермон" - 10, "Тулуза", "Ницца", "Анжер" - 8, "Нант", "Осер" - 7, "Реймс" - 6, "Страсбур", "Брест" - 5, "Аяччо" - 4.

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