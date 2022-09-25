Победы Нидерландов и Хорватии, поражение Франции: результаты Лиги наций 25 сентября

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Победы Нидерландов и Хорватии, поражение Франции: результаты Лиги наций 25 сентября

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Нидерланды обыграли Бельгию, Хорватия победила Австрию, Франция уступила Дании.

Лига А

Группа 1

Австрия – Хорватия - 1:3 (1:1)
Голы: Модрич, 6 - 0:1, Баумгартнер, 9 - 1:1, Ливая, 69 - 1:2, Ловрен, 72 - 1:3

Дания – Франция - 2:0 (2:0)
Голы: Дольберг, 33 - 1:0, Ольсен, 39 - 2:0

Положение команд: Хорватия - 13, Дания - 12, Франция - 5, Австрия - 4.

Группа 4

Нидерланды – Бельгия - 1:0 (0:0)
Гол: ван Дейк, 73 - 1:0

Уэльс – Польша - 0:1 (0:0)
Гол: Швидерски, 57 - 0:1

Положение команд: Нидерланды - 16, Бельгия - 10, Польша - 7, Уэльс - 1.

Лига С

Группа 1

Люксембург – Литва - 1:0 (0:0)
Гол: Родригеш, 89 - 1:0

Фарерские острова – Турция - 2:1 (0:0)
Голы: Давидсен, 51 - 1:0, Эдмундссон, 59 - 2:0, Гюрлер, 89 - 2:1

Положение команд: Турция - 13, Люксембург - 11, Фарерские острова - 8, Литва - 1.

Группа 3

Азербайджан – Казахстан - 3:0 (0:0)
Голы: Марочкин, 66 (автогол) - 1:0, Озобич, 74 - 2:0, Нуриев, 90 - 3:0

Словакия – Беларусь - 1:1 (0:1)
Голы: Бахар, 45 - 0:1, Зреляк, 65 - 1:1

Положение команд: Казахстан - 13, Азербайджан - 10, Словакия - 7, Беларусь - 3.

Лига D

Группа 1

Андорра – Латвия - 1:1 (0:0)
Голы: Гутковский, 50 - 0:1, Росас, 88 - 1:1

Молдова – Лихтенштейн - 2:0 (0:0)
Голы: Стынэ, 90+2 - 1:0, Стынэ, 90+4 - 2:0

Положение команд: Латвия - 13, Молдова - 13, Андорра - 8, Лихтенштейн - 0.

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Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
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