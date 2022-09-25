Победы Нидерландов и Хорватии, поражение Франции: результаты Лиги наций 25 сентября
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен
Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Нидерланды обыграли Бельгию, Хорватия победила Австрию, Франция уступила Дании.
Лига А
Группа 1
Австрия – Хорватия - 1:3 (1:1)
Голы: Модрич, 6 - 0:1, Баумгартнер, 9 - 1:1, Ливая, 69 - 1:2, Ловрен, 72 - 1:3
Дания – Франция - 2:0 (2:0)
Голы: Дольберг, 33 - 1:0, Ольсен, 39 - 2:0
Положение команд: Хорватия - 13, Дания - 12, Франция - 5, Австрия - 4.
Группа 4
Нидерланды – Бельгия - 1:0 (0:0)
Гол: ван Дейк, 73 - 1:0
Уэльс – Польша - 0:1 (0:0)
Гол: Швидерски, 57 - 0:1
Положение команд: Нидерланды - 16, Бельгия - 10, Польша - 7, Уэльс - 1.
Лига С
Группа 1
Люксембург – Литва - 1:0 (0:0)
Гол: Родригеш, 89 - 1:0
Фарерские острова – Турция - 2:1 (0:0)
Голы: Давидсен, 51 - 1:0, Эдмундссон, 59 - 2:0, Гюрлер, 89 - 2:1
Положение команд: Турция - 13, Люксембург - 11, Фарерские острова - 8, Литва - 1.
Группа 3
Азербайджан – Казахстан - 3:0 (0:0)
Голы: Марочкин, 66 (автогол) - 1:0, Озобич, 74 - 2:0, Нуриев, 90 - 3:0
Словакия – Беларусь - 1:1 (0:1)
Голы: Бахар, 45 - 0:1, Зреляк, 65 - 1:1
Положение команд: Казахстан - 13, Азербайджан - 10, Словакия - 7, Беларусь - 3.
Лига D
Группа 1
Андорра – Латвия - 1:1 (0:0)
Голы: Гутковский, 50 - 0:1, Росас, 88 - 1:1
Молдова – Лихтенштейн - 2:0 (0:0)
Голы: Стынэ, 90+2 - 1:0, Стынэ, 90+4 - 2:0
Положение команд: Латвия - 13, Молдова - 13, Андорра - 8, Лихтенштейн - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4