Победы "Наполи", "Милана", "Юве" и "Интера": результаты 10-го тура Серии А

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Победы "Наполи", "Милана", "Юве" и "Интера": результаты 10-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Наполи", "Милана", "Ювентуса" и "Интера" над "Болоньей", "Вероной", "Торино" и "Салернитаной".

"Верона" – "Милан" - 1:2 (1:1)
Голы: Велозу, 9 (автогол) - 0:1, Гюнтер, 19 - 1:1, Тонали, 81 - 1:2

"Наполи" – "Болонья" - 3:2 (1:1)
Голы: Зиркзее, 41 - 0:1, Жезус, 45 - 1:1, Лосано, 49 - 2:1, Барроу, 51 - 2:2, Осимхен, 69 - 3:2

"Интер" – "Салернитана" - 2:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 13 - 1:0, Барелла, 58 - 2:0

"Торино" – "Ювентус" - 0:1 (0:0)
Гол: Влахович, 74 - 0:1

"Сампдория" – "Рома" - 0:1 (0:1)
Гол: Пеллегрини, 9 (с пенальти) - 0:1

"Лечче" – "Фиорентина" - 1:1 (1:0)
Голы: Сисей, 43 - 1:0, Куаме, 48 - 1:1

"Аталанта" – "Сассуоло" - 2:1 (1:1)
Голы: Кирьякопулос, 41 - 0:1, Пашалич, 45 - 1:1, Лукман, 46 - 2:1

"Лацио" – "Удинезе" - 0:0

"Специя" – "Кремонезе" - 2:2 (2:1)
Голы: Дессерс, 2 - 0:1, Нзола, 19 - 1:1, Хольм, 22 - 2:1, Пикель, 52 - 2:2

"Эмполи" – "Монца" - 1:0 (1:0)
Гол: Хаас, 11 - 1:0

Положение команд: "Наполи" - 26, "Аталанта" - 24, "Милан" - 23, "Рома" - 22, "Лацио", "Удинезе" - 21, "Интер" - 18, "Ювентус" - 16, "Сассуоло" - 12, "Эмполи", "Торино" - 11, "Салернитана", "Фиорентина", "Монца" - 10, "Специя" - 9, "Лечче" - 8, "Болонья" - 7, "Верона" - 5, "Кремонезе" - 4, "Сампдория" - 3.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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