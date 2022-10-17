Победы "Наполи", "Милана", "Юве" и "Интера": результаты 10-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Наполи", "Милана", "Ювентуса" и "Интера" над "Болоньей", "Вероной", "Торино" и "Салернитаной".

"Верона" – "Милан" - 1:2 (1:1)

Голы: Велозу, 9 (автогол) - 0:1, Гюнтер, 19 - 1:1, Тонали, 81 - 1:2

"Наполи" – "Болонья" - 3:2 (1:1)

Голы: Зиркзее, 41 - 0:1, Жезус, 45 - 1:1, Лосано, 49 - 2:1, Барроу, 51 - 2:2, Осимхен, 69 - 3:2

"Интер" – "Салернитана" - 2:0 (1:0)

Голы: Мартинес, 13 - 1:0, Барелла, 58 - 2:0

"Торино" – "Ювентус" - 0:1 (0:0)

Гол: Влахович, 74 - 0:1

"Сампдория" – "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Пеллегрини, 9 (с пенальти) - 0:1

"Лечче" – "Фиорентина" - 1:1 (1:0)

Голы: Сисей, 43 - 1:0, Куаме, 48 - 1:1

"Аталанта" – "Сассуоло" - 2:1 (1:1)

Голы: Кирьякопулос, 41 - 0:1, Пашалич, 45 - 1:1, Лукман, 46 - 2:1

"Лацио" – "Удинезе" - 0:0

"Специя" – "Кремонезе" - 2:2 (2:1)

Голы: Дессерс, 2 - 0:1, Нзола, 19 - 1:1, Хольм, 22 - 2:1, Пикель, 52 - 2:2

"Эмполи" – "Монца" - 1:0 (1:0)

Гол: Хаас, 11 - 1:0

Положение команд: "Наполи" - 26, "Аталанта" - 24, "Милан" - 23, "Рома" - 22, "Лацио", "Удинезе" - 21, "Интер" - 18, "Ювентус" - 16, "Сассуоло" - 12, "Эмполи", "Торино" - 11, "Салернитана", "Фиорентина", "Монца" - 10, "Специя" - 9, "Лечче" - 8, "Болонья" - 7, "Верона" - 5, "Кремонезе" - 4, "Сампдория" - 3.

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