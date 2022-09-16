Победы "МЮ" и "Ромы", провал "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 15 сентября
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Стоит отметить победы "Манчестер Юнайтед" и "Ромы" над "Шерифом" и ХИКом, а также поражение киевского "Динамо" от кипрского АЕКа.
Группа А
"Буде-Глимт" Норвегия – "Цюрих" Швейцария - 2:1 (0:0)
Голы: Сельнэс, 54 (автогол) - 1:0, Ветлесен, 58 - 2:0, Авдияй, 81 - 2:1
"Арсенал" - ПСВ - перенесен
Положение команд: "Буде-Глимт" - 4, "Арсенал" - 3 (1), ПСВ - 1 (1), "Цюрих" - 0 (2).
Группа В
"Динамо" Киев Украина – АЕК Кипр - 0:1 (0:1)
Гол: Дьюрчо, 8 - 0:1
"Ренн" Франция – "Фенербахче" Турция - 2:2 (0:0)
Голы: Терье, 52 - 1:0, Маер, 54 - 2:0, Кахведжи, 60 - 2:1, Валенсия, 90 (с пенальти) - 2:2
Положение команд: "Фенербахче", "Ренн" - 4, АЕК - 3, "Динамо" - 0.
Группа С
"Бетис" Испания – "Лудогорец" Болгария - 3:2 (2:1)
Голы: Луис Энрике, 25 - 1:0, Хоакин, 39 - 2:0, Десподов, 45 - 2:1, Каналес, 59 - 3:1, Рик, 74 - 3:2
"Рома" Италия – ХИК Финляндия - 3:0 (0:0)
Голы: Дибала, 47 - 1:0, Пеллегрини, 49 - 2:0, Белотти, 68 - 3:0
Положение команд: "Бетис" - 6, "Лудогорец", "Рома" - 3, ХИК - 0.
Группа D
"Брага" Португалия – "Унион" Германия - 1:0 (0:0)
Гол: Витинья, 77 - 1:0
"Юнион" Бельгия – "Мальме" Швеция - 3:2 (1:1)
Голы: Сесай, 6 - 0:1, Берджесс, 17 - 1:1, Телин, 57 - 1:2, Теума, 69 - 2:2, Бонифасе, 71 - 3:2
Положение команд: "Брага", "Юнион" - 6, "Унион", "Мальме" - 0.
Группа Е
"Шериф" Молдова – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:2 (0:2)
Голы: Санчо, 17 - 0:1, Роналду, 39 (с пенальти) - 0:2
"Реал Сосьедад" Испания – "Омония" Кипр - 2:1 (1:0)
Голы: Гевара, 30 - 1:0, Бруно, 72 - 1:1, Серлот, 80 - 2:1
Положение команд: "Реал Сосьедад" - 6, "Манчестер Юнайтед", "Шериф" - 3, "Омония" - 0.
Группа F
"Мидтьюлланд" Дания – "Лацио" Италия - 5:1 (2:0)
Голы: Паулиньо Силва, 26 - 1:0, Каба, 30 - 2:0, Эвандер, 52 (с пенальти) - 3:0, Милинкович-Савич, 57 - 3:1, Исаксен, 67 - 4:1, Святченко, 72 - 5:1
"Фейеноорд" Нидерланды – "Штурм" Австрия - 6:0 (4:0)
Голы: Джаханбахш, 9 - 1:0, Ганцко, 31 - 2:0, Данило, 34 - 3:0, Джаханбахш, 41 - 4:0, Хименес, 66 - 5:0, Идрисси, 78 - 6:0
Положение команд: "Фейеноорд", "Мидтъюлланд", "Лацио", "Штурм" - 0.
Группа G
"Олимпиакос" Греция – "Фрайбург" Германия - 0:3 (0:2)
Голы: Хефлер, 5 - 0:1, Грегорич, 25 - 0:2, Грегорич, 52 - 0:3
"Карабах" Азербайджан – "Нант" Франция - 3:0 (0:0)
Голы: Овусу, 60 - 1:0, Зубир, 65 - 2:0, Янкович, 72 - 3:0
Положение команд: "Фрайбург" - 6, "Карабах", "Нант" - 3, "Олимпиакос" - 0.
Группа Н
"Монако" Монако – "Ференцварош" Венгрия - 0:1 (0:0)
Гол: Вечеи, 79 - 0:1
"Трабзонспор" Турция – "Црвена Звезда" Сербия - 2:1 (1:0)
Голы: Гамшик, 15 - 1:0, Трезеге, 68 - 2:0, Николич, 89 - 2:1
Положение команд: "Ференцварош" - 6, "Трабзонспор", "Монако" - 3, "Црвена Звезда" - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0