Победы "Милана", "Интера" и "Наполи", поражение "Ювентуса": результаты 9-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Милана" над "Ювентусом", а также успехи "Интера" и "Ромы" в поединках с "Сассуоло" и "Лечче". "Наполи" разгромил "Кремонезе".

"Милан" – "Ювентус" - 2:0 (1:0)

Голы: Томори, 45 - 1:0, Диас, 54 - 2:0

"Сассуоло" – "Интер" - 1:2 (0:1)

Голы: Джеко, 44 - 0:1, Фраттези, 60 - 1:1, Джеко, 75 - 1:2

"Кремонезе" – "Наполи" - 1:4 (0:1)

Голы: Политано, 26 (с пенальти) - 0:1, Дессерс, 47 - 1:1, Симеоне, 76 - 1:2, Лосано, 90 - 1:3, Оливера, 90 - 1:4

"Удинезе" – "Аталанта" - 2:2 (0:1)

Голы: Лукман, 36 - 0:1, Муриэль, 56 (с пенальти) - 0:2, Деулофеу, 67 - 1:2, Перес, 78 - 2:2

"Рома" – "Лечче" - 2:1 (1:1)

Голы: Смоллинг, 6 - 1:0, Эспето, 39 - 1:1, Дибала, 49 (с пенальти) - 2:1

"Фиорентина" – "Лацио" - 0:4 (0:2)

Голы: Весино, 11 - 0:1, Дзакканьи, 25 - 0:2, Альберто, 85 - 0:3, Иммобиле, 90 - 0:4

"Болонья" – "Сампдория" - 1:1 (1:0)

Голы: Домингес, 32 - 1:0, Джуричич, 72 - 1:1

"Торино" – "Эмполи" - 1:1 (0:0)

Голы: Дестро, 49 - 0:1, Лукич, 90 - 1:1

"Салернитана" – "Верона" - 2:1 (1:0)

Голы: Пентек, 18 - 1:0, Депаоли, 56 - 1:1, Диа, 90 - 2:1

"Монца" – "Специя" - 2:0 (1:0)

Голы: Карлос Аугусто, 32 - 1:0, Мари, 63 - 2:0

Положение команд: "Наполи" - 23, "Аталанта" - 21, "Лацио", "Удинезе", "Милан" - 20, "Рома" - 19, "Интер" - 15, "Ювентус" - 13, "Сассуоло" - 12, "Торино" - 11, "Салернитана", "Монца" - 10, "Фиорентина" - 9, "Эмполи", "Специя" - 8, "Лечче", "Болонья" - 7, "Верона" - 5, "Кремонезе", "Сампдория" - 3.

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