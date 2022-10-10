Победы "Милана", "Интера" и "Наполи", поражение "Ювентуса": результаты 9-го тура Серии А

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Победы "Милана", "Интера" и "Наполи", поражение "Ювентуса": результаты 9-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Милана" над "Ювентусом", а также успехи "Интера" и "Ромы" в поединках с "Сассуоло" и "Лечче". "Наполи" разгромил "Кремонезе".

"Милан" – "Ювентус" - 2:0 (1:0)
Голы: Томори, 45 - 1:0, Диас, 54 - 2:0

"Сассуоло" – "Интер" - 1:2 (0:1)
Голы: Джеко, 44 - 0:1, Фраттези, 60 - 1:1, Джеко, 75 - 1:2

"Кремонезе" – "Наполи" - 1:4 (0:1)
Голы: Политано, 26 (с пенальти) - 0:1, Дессерс, 47 - 1:1, Симеоне, 76 - 1:2, Лосано, 90 - 1:3, Оливера, 90 - 1:4

"Удинезе" – "Аталанта" - 2:2 (0:1)
Голы: Лукман, 36 - 0:1, Муриэль, 56 (с пенальти) - 0:2, Деулофеу, 67 - 1:2, Перес, 78 - 2:2

"Рома" – "Лечче" - 2:1 (1:1)
Голы: Смоллинг, 6 - 1:0, Эспето, 39 - 1:1, Дибала, 49 (с пенальти) - 2:1

"Фиорентина" – "Лацио" - 0:4 (0:2)
Голы: Весино, 11 - 0:1, Дзакканьи, 25 - 0:2, Альберто, 85 - 0:3, Иммобиле, 90 - 0:4

"Болонья" – "Сампдория" - 1:1 (1:0)
Голы: Домингес, 32 - 1:0, Джуричич, 72 - 1:1

"Торино" – "Эмполи" - 1:1 (0:0)
Голы: Дестро, 49 - 0:1, Лукич, 90 - 1:1

"Салернитана" – "Верона" - 2:1 (1:0)
Голы: Пентек, 18 - 1:0, Депаоли, 56 - 1:1, Диа, 90 - 2:1

"Монца" – "Специя" - 2:0 (1:0)
Голы: Карлос Аугусто, 32 - 1:0, Мари, 63 - 2:0

Положение команд: "Наполи" - 23, "Аталанта" - 21, "Лацио", "Удинезе", "Милан" - 20, "Рома" - 19, "Интер" - 15, "Ювентус" - 13, "Сассуоло" - 12, "Торино" - 11, "Салернитана", "Монца" - 10, "Фиорентина" - 9, "Эмполи", "Специя" - 8, "Лечче", "Болонья" - 7, "Верона" - 5, "Кремонезе", "Сампдория" - 3.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
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