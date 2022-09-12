Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса": результаты 6-го тура Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Интера" над "Сампдорией" и "Торино", а также ничью "Ювентуса" с "Салернитаной".
"Ювентус" – "Салернитана" - 2:2 (0:2)
Голы: Кандрева, 18 - 0:1, Пентек, 45 (с пенальти) - 0:2, Бремер, 51 - 1:2, Бонуччи, 90+3 - 2:2
"Сампдория" – "Милан" - 1:2 (0:1)
Голы: Мессиас, 6 - 0:1, Джуричич, 57 - 1:1, Жиру, 67 (с пенальти) - 1:2
"Интер" – "Торино" - 1:0 (0:0)
Гол: Брозович, 89 - 1:0
"Наполи" – "Специя" - 1:0 (0:0)
Гол: Распадори, 89 - 1:0
"Эмполи" – "Рома" - 1:2 (1:1)
Голы: Дибала, 17 - 0:1, Бандинелли, 43 - 1:1, Абрахам, 71 - 1:2
"Болонья" – "Фиорентина" - 2:1 (0:0)
Голы: Мартинес, 54 - 0:1, Барроу, 59 - 1:1, Арнаутович, 62 - 2:1
"Аталанта" – "Кремонезе" - 1:1 (0:0)
Голы: Демирал, 74 - 1:0, Валери, 78 - 1:1
"Сассуоло" – "Удинезе" - 1:3 (1:0)
Голы: Фраттези, 33 - 1:0, Бету, 75 - 1:1, Самарджич, 90 - 1:2, Бету, 90 - 1:3
"Лечче" – "Монца" - 1:1 (0:1)
Голы: Сенси, 35 - 0:1, Гонсалес, 48 - 1:1
"Лацио" – "Верона" - 2:0 (0:0)
Голы: Иммобиле, 68 - 1:0, Луис Альберто, 90 - 2:0
Положение команд: "Наполи", "Аталанта", "Милан" - 14, "Удинезе", "Рома" - 13, "Интер" - 12, "Лацио" - 11, "Ювентус", "Торино" - 10, "Салернитана" - 7, "Фиорентина", "Болонья", "Сассуоло" - 6, "Верона", "Специя" - 5, "Эмполи" - 4, "Лечче" - 3, "Кремонезе", "Сампдория" - 2, "Монца" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17