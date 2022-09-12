Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса": результаты 6-го тура Серии А

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Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса": результаты 6-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Интера" над "Сампдорией" и "Торино", а также ничью "Ювентуса" с "Салернитаной".

"Ювентус" – "Салернитана" - 2:2 (0:2)
Голы: Кандрева, 18 - 0:1, Пентек, 45 (с пенальти) - 0:2, Бремер, 51 - 1:2, Бонуччи, 90+3 - 2:2

"Сампдория" – "Милан" - 1:2 (0:1)
Голы: Мессиас, 6 - 0:1, Джуричич, 57 - 1:1, Жиру, 67 (с пенальти) - 1:2

"Интер" – "Торино" - 1:0 (0:0)
Гол: Брозович, 89 - 1:0

"Наполи" – "Специя" - 1:0 (0:0)
Гол: Распадори, 89 - 1:0

"Эмполи" – "Рома" - 1:2 (1:1)
Голы: Дибала, 17 - 0:1, Бандинелли, 43 - 1:1, Абрахам, 71 - 1:2

"Болонья" – "Фиорентина" - 2:1 (0:0)
Голы: Мартинес, 54 - 0:1, Барроу, 59 - 1:1, Арнаутович, 62 - 2:1

"Аталанта" – "Кремонезе" - 1:1 (0:0)
Голы: Демирал, 74 - 1:0, Валери, 78 - 1:1

"Сассуоло" – "Удинезе" - 1:3 (1:0)
Голы: Фраттези, 33 - 1:0, Бету, 75 - 1:1, Самарджич, 90 - 1:2, Бету, 90 - 1:3

"Лечче" – "Монца" - 1:1 (0:1)
Голы: Сенси, 35 - 0:1, Гонсалес, 48 - 1:1

"Лацио" – "Верона" - 2:0 (0:0)
Голы: Иммобиле, 68 - 1:0, Луис Альберто, 90 - 2:0

Положение команд: "Наполи", "Аталанта", "Милан" - 14, "Удинезе", "Рома" - 13, "Интер" - 12, "Лацио" - 11, "Ювентус", "Торино" - 10, "Салернитана" - 7, "Фиорентина", "Болонья", "Сассуоло" - 6, "Верона", "Специя" - 5, "Эмполи" - 4, "Лечче" - 3, "Кремонезе", "Сампдория" - 2, "Монца" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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