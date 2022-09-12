Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса": результаты 6-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Интера" над "Сампдорией" и "Торино", а также ничью "Ювентуса" с "Салернитаной".

"Ювентус" – "Салернитана" - 2:2 (0:2)

Голы: Кандрева, 18 - 0:1, Пентек, 45 (с пенальти) - 0:2, Бремер, 51 - 1:2, Бонуччи, 90+3 - 2:2

"Сампдория" – "Милан" - 1:2 (0:1)

Голы: Мессиас, 6 - 0:1, Джуричич, 57 - 1:1, Жиру, 67 (с пенальти) - 1:2

"Интер" – "Торино" - 1:0 (0:0)

Гол: Брозович, 89 - 1:0

"Наполи" – "Специя" - 1:0 (0:0)

Гол: Распадори, 89 - 1:0

"Эмполи" – "Рома" - 1:2 (1:1)

Голы: Дибала, 17 - 0:1, Бандинелли, 43 - 1:1, Абрахам, 71 - 1:2

"Болонья" – "Фиорентина" - 2:1 (0:0)

Голы: Мартинес, 54 - 0:1, Барроу, 59 - 1:1, Арнаутович, 62 - 2:1

"Аталанта" – "Кремонезе" - 1:1 (0:0)

Голы: Демирал, 74 - 1:0, Валери, 78 - 1:1

"Сассуоло" – "Удинезе" - 1:3 (1:0)

Голы: Фраттези, 33 - 1:0, Бету, 75 - 1:1, Самарджич, 90 - 1:2, Бету, 90 - 1:3

"Лечче" – "Монца" - 1:1 (0:1)

Голы: Сенси, 35 - 0:1, Гонсалес, 48 - 1:1

"Лацио" – "Верона" - 2:0 (0:0)

Голы: Иммобиле, 68 - 1:0, Луис Альберто, 90 - 2:0

Положение команд: "Наполи", "Аталанта", "Милан" - 14, "Удинезе", "Рома" - 13, "Интер" - 12, "Лацио" - 11, "Ювентус", "Торино" - 10, "Салернитана" - 7, "Фиорентина", "Болонья", "Сассуоло" - 6, "Верона", "Специя" - 5, "Эмполи" - 4, "Лечче" - 3, "Кремонезе", "Сампдория" - 2, "Монца" - 1.

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