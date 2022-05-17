Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса", позор "Фиорентины": результаты 37-го тура Серии А

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Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса", позор "Фиорентины": результаты 37-го тура Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Интера" над "Аталантой" и "Кальяри", упущенную победу "Ювентуса" над "Лацио", а также крупное поражение "Фиорентины" в матче с "Сампдорией".

"Кальяри" – "Интер" - 1:3 (0:1)
Голы: Дармиан, 25 - 0:1, Мартинес, 51 - 0:2, Ликояннис, 53 - 1:2, Мартинес, 84 - 1:3

"Ювентус" – "Лацио" - 2:2 (2:0)
Голы: Влахович, 10 - 1:0, Мората, 36 - 2:0, Алекс Сандро, 51 (автогол) - 2:1, Милинкович-Савич, 90+6 - 2:2

"Милан" – "Аталанта" - 2:0 (0:0)
Голы: Рафаэл Леау, 56 - 1:0, Эрнандес, 75 - 2:0

"Наполи" – "Дженоа" - 3:0 (1:0)
Голы: Осимхен, 32 - 1:0, Инсинье, 65 (с пенальти) - 2:0, Лоботка, 81 - 3:0

"Сампдория" – "Фиорентина" - 4:1 (2:0)
Голы: Феррари, 16 - 1:0, Куальярелла, 30 - 2:0, Торсбю, 71 - 3:0, Сабири, 83 - 4:0, Гонсалес, 89 (с пенальти) - 4:1

"Эмполи" – "Салернитана" - 1:1 (1:0)
Голы: Кутроне, 31 - 1:0, Бонаццоли, 76 - 1:1

"Удинезе" – "Специя" - 2:3 (1:2)
Голы: Молина, 26 - 1:0, Верде, 35 - 1:1, Джаси, 45 - 1:2, Маджоре, 47 - 1:3, Мари, 90 - 2:3

"Верона" – "Торино" - 0:1 (0:1)
Гол: Брекало, 19 - 0:1

"Рома" – "Венеция" - 1:1 (0:1)
Голы: Окереке, 1 - 0:1, Шомуродов, 76 - 1:1

"Болонья" – "Сассуоло" - 1:3 (0:1)
Голы: Скамакка, 35 - 0:1, Берарди, 75 - 0:2, Скамакка, 80 - 0:3, Орсолини, 90 (с пенальти) - 1:3

Положение команд: "Милан" - 83, "Интер" - 81, "Наполи" - 76, "Ювентус" - 70, "Лацио" - 63, "Рома" - 60, "Фиорентина", "Аталанта" - 59, "Верона" - 52, "Торино", "Сассуоло" - 50, "Удинезе" - 44, "Болонья" - 43, "Эмполи" - 38, "Сампдория", "Специя" - 36, "Салернитана" - 31, "Кальяри" - 29, "Дженоа" - 28, "Венеция" - 26.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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