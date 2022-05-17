Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса", позор "Фиорентины": результаты 37-го тура Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Интера" над "Аталантой" и "Кальяри", упущенную победу "Ювентуса" над "Лацио", а также крупное поражение "Фиорентины" в матче с "Сампдорией".

"Кальяри" – "Интер" - 1:3 (0:1)

Голы: Дармиан, 25 - 0:1, Мартинес, 51 - 0:2, Ликояннис, 53 - 1:2, Мартинес, 84 - 1:3

"Ювентус" – "Лацио" - 2:2 (2:0)

Голы: Влахович, 10 - 1:0, Мората, 36 - 2:0, Алекс Сандро, 51 (автогол) - 2:1, Милинкович-Савич, 90+6 - 2:2

"Милан" – "Аталанта" - 2:0 (0:0)

Голы: Рафаэл Леау, 56 - 1:0, Эрнандес, 75 - 2:0

"Наполи" – "Дженоа" - 3:0 (1:0)

Голы: Осимхен, 32 - 1:0, Инсинье, 65 (с пенальти) - 2:0, Лоботка, 81 - 3:0

"Сампдория" – "Фиорентина" - 4:1 (2:0)

Голы: Феррари, 16 - 1:0, Куальярелла, 30 - 2:0, Торсбю, 71 - 3:0, Сабири, 83 - 4:0, Гонсалес, 89 (с пенальти) - 4:1

"Эмполи" – "Салернитана" - 1:1 (1:0)

Голы: Кутроне, 31 - 1:0, Бонаццоли, 76 - 1:1

"Удинезе" – "Специя" - 2:3 (1:2)

Голы: Молина, 26 - 1:0, Верде, 35 - 1:1, Джаси, 45 - 1:2, Маджоре, 47 - 1:3, Мари, 90 - 2:3

"Верона" – "Торино" - 0:1 (0:1)

Гол: Брекало, 19 - 0:1

"Рома" – "Венеция" - 1:1 (0:1)

Голы: Окереке, 1 - 0:1, Шомуродов, 76 - 1:1

"Болонья" – "Сассуоло" - 1:3 (0:1)

Голы: Скамакка, 35 - 0:1, Берарди, 75 - 0:2, Скамакка, 80 - 0:3, Орсолини, 90 (с пенальти) - 1:3

Положение команд: "Милан" - 83, "Интер" - 81, "Наполи" - 76, "Ювентус" - 70, "Лацио" - 63, "Рома" - 60, "Фиорентина", "Аталанта" - 59, "Верона" - 52, "Торино", "Сассуоло" - 50, "Удинезе" - 44, "Болонья" - 43, "Эмполи" - 38, "Сампдория", "Специя" - 36, "Салернитана" - 31, "Кальяри" - 29, "Дженоа" - 28, "Венеция" - 26.

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