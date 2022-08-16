Победы "Копенгагена" и "Буде-Глимт": результаты плей-офф раунда Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Рейнджерс"/Автор неизвестен
Состоялись три первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. "Рейнджерс" и ПСВ сыграли вничью, "Буде-Глимт" обыграл загребское "Динамо", "Копенгаген" оказался сильнее "Трабзонспора".
"Рейнджерс" Шотландия – ПСВ Нидерланды - 2:2 (1:1)
Голы: Сангаре, 37 - 0:1, Чолак, 40 - 1:1, Лоуренс, 70 - 2:1, Обиспо, 78 - 2:2
"Рейнджерс": Маклафлин, Тавернье, Голдсон, Сэндс, Баришич, Дэвис (Камара, 71), Ландстрем, Лоуренс, Чолак, Кент, Тилльман (Райт, 71).
ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Обиспо (Брэнтуэйт, 79), Макс, Гутьеррес, Сангаре, Верман, Сайбари, де Йонг, Гакпо.
"Буде-Глимт" Норвегия – "Динамо" Загреб Хорватия - 1:0 (1:0)
Гол: Пеллегрино, 37 - 1:0
"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Хойбротен, Амундсен, Вембангомо, Салтнес, Ветлесен, Хаген (Эрлюкке, 82), Пеллегрино, Мвука (Кумсон, 81), Сальвесен (Эспейорд, 68).
"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Шутало, Любичич, Адеми, Мишич, Батурина (Гояк, 77), Дрмич (Петкович, 46), Оршич (Эмрели, 69), Шпикич (Иванушец, 46).
"Копенгаген" Дания – "Трабзонспор" Турция - 2:1 (1:0)
Голы: Классон, 9 - 1:0, Лерагер, 48 - 2:0, Бакасетас, 79 - 2:1
"Копенгаген": Райан, Дикс (Анкерсен, 81), Хочолава, Вавро, Кристиансен, Харальдссон (Вик, 67), Классон, Фальк (Стаменич, 89), Зека, Лерагер, Пеп Мас (Йоуханнессон, 81).
"Трабзонспор": Чакыр, Ларсен, Витор Уго, Денсвил (Бартра, 58), Эльмали, Трезеге, Бакасетас, Сиопис (Барди, 58), Омюр (Токез, 89), Куасси (Джанини, 46), Корнелиус.
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