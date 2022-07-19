Победы "Карабаха" и "Жальгириса": результаты 2-го тура квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Карабаха"/Автор неизвестен

Состоялись семь первых матчей 2-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Стоит отметить победы "Карабаха" и "Жальгириса" над "Цюрихом" и "Мальме".

"Карабах" (Азербайджан) - "Цюрих" (Швейцария) - 3:2 (2:0)

Голы: Кади, 17 - 1:0, Ваджи, 36 - 2:0, Камбери, 65 - 2:1, Ваджи, 66 - 3:1, Криезиу, 85 (с пенальти) - 3:2

"Жальгирис" (Литва) - "Мальме" (Швеция) - 1:0 (0:0)

Гол: Урега, 49 - 1:0

"Пюник" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург) - 0:1 (0:0)

Гол: Хаджи, 72 (с пенальти) - 0:1

"Мидтъюлланд" (Дания) - АЕК (Кипр) - 1:1 (0:0)

Голы: Дьюрчо, 81 - 0:1, Святченко, 84 - 1:1

"Лудогорец" (Болгария) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 3:0 (2:0)

Голы: Сотириу, 25 - 1:0, Сотириу, 35 - 2:0, Тьяго, 90+4 - 3:0

"Линфилд" (Северния Ирландия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 1:0 (0:0)

Гол: Миллар, 83 - 1:0

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Шкупи" (Северная Македония) - 2:2 (1:1)

Голы: Инасио, 25 - 0:1, Адеми, 44 - 1:1, Петкович, 86 - 2:1, Сефас, 90 - 2:2

Не пропустите: Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. | https://dailysports.net