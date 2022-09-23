Победы Франции, Бельгии и Хорватии: результаты Лиги наций 22 сентября
Фото: твиттер сборной Австрии/Автор неизвестен
22 сентября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победы Франции, Бельгии и Хорватии над Австрией, Уэльсом и Данией.
Лига А
Группа 1
Хорватия – Дания - 2:1 (0:0)
Голы: Соса, 49 - 1:0, Эриксен, 77 - 1:1, Майер, 79 - 2:1
Франция – Австрия - 2:0 (0:0)
Голы: Мбаппе, 56 - 1:0, Жиру, 65 - 2:0
Положение команд: Хорватия - 10, Дания - 9, Франция - 5, Австрия - 4.
Группа 4
Польша – Нидерланды - 0:2 (0:1)
Голы: Гакпо, 13 - 0:1, Бергвейн, 60 - 0:2
Бельгия – Уэльс - 2:1 (2:0)
Голы: де Брюйне, 10 - 1:0, Батшуайи, 37 - 2:0, Мур, 50 - 2:1
Положение команд: Нидерланды - 13, Бельгия - 10, Польша - 4, Уэльс - 1.
Лига С
Группа 1
Турция – Люксембург - 3:3 (2:2)
Голы: Мартинс, 8 - 0:1, Ундер, 16 (с пенальти) - 1:1, Синани, 37 - 1:2, Шано, 39 (автогол) - 2:2, Родригеш, 69 - 2:3, Юксек, 87 - 3:3
Литва – Фарерские острова - 1:1 (1:1)
Голы: Андреасен, 22 - 0:1, Сливка, 41 - 1:1
Положение команд: Турция - 13, Люксембург - 8, Фарерские острова - 5, Литва - 1.
Группа 3
Казахстан – Беларусь - 2:1 (1:1)
Голы: Габышев, 29 - 1:0, Савицкий, 45 - 1:1, Зайнутдинов, 79 - 2:1
Словакия – Азербайджан - 1:2 (0:1)
Голы: Дадашов, 44 - 0:1, Йирка, 90+3 (с пенальти) - 1:1, Хагверди, 90+5 - 1:2
Положение команд: Казахстан - 13, Азербайджан - 7, Словакия - 6, Беларусь - 2.
Лига D
Группа 1
Латвия – Молдова - 1:2 (0:2)
Голы: Ревенко, 26 - 0:1, Николэеску, 45 - 0:2, Икауниекс, 55 - 1:2
Лихтенштейн – Андорра - 0:2 (0:1)
Голы: Росас, 4 - 0:1, Сервос, 80 - 0:2
Положение команд: Латвия - 12, Молдова - 10, Андорра - 7, Лихтенштейн - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4