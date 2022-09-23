Победы Франции, Бельгии и Хорватии: результаты Лиги наций 22 сентября

Фото: твиттер сборной Австрии/Автор неизвестен

22 сентября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победы Франции, Бельгии и Хорватии над Австрией, Уэльсом и Данией.

Лига А

Группа 1

Хорватия – Дания - 2:1 (0:0)

Голы: Соса, 49 - 1:0, Эриксен, 77 - 1:1, Майер, 79 - 2:1

Франция – Австрия - 2:0 (0:0)

Голы: Мбаппе, 56 - 1:0, Жиру, 65 - 2:0

Положение команд: Хорватия - 10, Дания - 9, Франция - 5, Австрия - 4.

Группа 4

Польша – Нидерланды - 0:2 (0:1)

Голы: Гакпо, 13 - 0:1, Бергвейн, 60 - 0:2

Бельгия – Уэльс - 2:1 (2:0)

Голы: де Брюйне, 10 - 1:0, Батшуайи, 37 - 2:0, Мур, 50 - 2:1

Положение команд: Нидерланды - 13, Бельгия - 10, Польша - 4, Уэльс - 1.

Лига С

Группа 1

Турция – Люксембург - 3:3 (2:2)

Голы: Мартинс, 8 - 0:1, Ундер, 16 (с пенальти) - 1:1, Синани, 37 - 1:2, Шано, 39 (автогол) - 2:2, Родригеш, 69 - 2:3, Юксек, 87 - 3:3

Литва – Фарерские острова - 1:1 (1:1)

Голы: Андреасен, 22 - 0:1, Сливка, 41 - 1:1

Положение команд: Турция - 13, Люксембург - 8, Фарерские острова - 5, Литва - 1.

Группа 3

Казахстан – Беларусь - 2:1 (1:1)

Голы: Габышев, 29 - 1:0, Савицкий, 45 - 1:1, Зайнутдинов, 79 - 2:1

Словакия – Азербайджан - 1:2 (0:1)

Голы: Дадашов, 44 - 0:1, Йирка, 90+3 (с пенальти) - 1:1, Хагверди, 90+5 - 1:2

Положение команд: Казахстан - 13, Азербайджан - 7, Словакия - 6, Беларусь - 2.

Лига D

Группа 1

Латвия – Молдова - 1:2 (0:2)

Голы: Ревенко, 26 - 0:1, Николэеску, 45 - 0:2, Икауниекс, 55 - 1:2

Лихтенштейн – Андорра - 0:2 (0:1)

Голы: Росас, 4 - 0:1, Сервос, 80 - 0:2

Положение команд: Латвия - 12, Молдова - 10, Андорра - 7, Лихтенштейн - 0.