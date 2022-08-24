Победы "Бенфики" и "Виктории Пльзень", успех "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 23 августа
Фото: твиттер "Маккаби" Хайфа/Автор неизвестен
Состоялись три ответных матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. "Бенфика" разгромила киевское "Динамо", "Виктория Пльзень" обыграла "Карабах", "Маккаби" добился устраивающей клуб ничьей с "Црвеной Звездой".
"Бенфика" Португалия – "Динамо" Киев Украина - 3:0 (3:0) - первый матч - 2:0
Голы: Отаменди, 27 - 1:0, Рафа Силва, 40 - 2:0, Нерес, 42 - 3:0
"Црвена Звезда" Сербия – "Маккаби" Хайфа Израиль - 2:2 (2:1) - первый матч - 2:3
Голы: Пешич, 27 - 1:0, Иванич, 43 - 2:0, Сундгрен, 45 - 2:1, Павков, 90 (автогол) - 2:2
"Виктория Пльзень" Чехия – "Карабах" Азербайджан - 2:1 (0:1) - первый матч - 0:0
Голы: Озобич, 38 - 0:1, Копиц, 58 - 1:1, Климент, 73 - 2:1
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