Победы "Бенфики" и "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 17 августа

Теги динамо киевбенфикакарабахмаккаби хайфацрвена звезда

Победы "Бенфики" и "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 17 августа

Фото: твиттер "Маккаби" Хайфа/Автор неизвестен

Состоялись три первых матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. Стоит отметить победы "Бенфики" и "Маккаби" над киевским "Динамо" и "Црвеной Звездой".

"Карабах" Азербайджан – "Виктория Пльзень" Чехия - 0:0

"Динамо" Киев Украина – "Бенфика" Португалия - 0:2 (0:2
Голы: Жилберто, 9 - 0:1, Гонсалу Рамуш, 37 - 0:2

"Маккаби" Хайфа Израиль – "Црвена Звезда" Сербия - 3:2 (1:2)
Голы: Пьерро, 18 - 1:0, Пешич, 27 - 1:1, Канга, 39 - 1:2, Пьерро, 51 - 2:2, Шери, 61 - 3:2

Не пропустите: Победы "Копенгагена" и "Буде-Глимт": результаты плей-офф раунда ЛЧ 16 августа. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 августа

Главные новости дня: 17 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов