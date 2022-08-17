Победы "Бенфики" и "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 17 августа
Фото: твиттер "Маккаби" Хайфа/Автор неизвестен
Состоялись три первых матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. Стоит отметить победы "Бенфики" и "Маккаби" над киевским "Динамо" и "Црвеной Звездой".
"Карабах" Азербайджан – "Виктория Пльзень" Чехия - 0:0
"Динамо" Киев Украина – "Бенфика" Португалия - 0:2 (0:2
Голы: Жилберто, 9 - 0:1, Гонсалу Рамуш, 37 - 0:2
"Маккаби" Хайфа Израиль – "Црвена Звезда" Сербия - 3:2 (1:2)
Голы: Пьерро, 18 - 1:0, Пешич, 27 - 1:1, Канга, 39 - 1:2, Пьерро, 51 - 2:2, Шери, 61 - 3:2
Не пропустите: Победы "Копенгагена" и "Буде-Глимт": результаты плей-офф раунда ЛЧ 16 августа. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 августа
-
Победы "Бенфики" и "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 17 августа
-
"Бенфика" уверенно обыграла "Динамо" Киев в квалификации Лиги чемпионов
-
Виллиан близок к переходу в клуб АПЛ
-
"Атлетико" назвал "МЮ" цену на бразильца Кунью
-
"Спортинг" хочет вернуть Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 15 млн за защитника дортмундской "Боруссии"
-
"Марсель" подписал африканца из "Манчестер Сити"
-
"Валенсия" может подписать защитника сборной Бельгии
-
Защитник "Челси" перешел в "Леванте"
-
Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Икарди рассматривает два варианта в Англии
-
Бернарду Силва не перейдет в "Барселону"
-
"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Вильярреала"
-
Полиция вынесла приговор Роналду за разбитый телефон мальчика-фаната
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Атлетико"
-
Журналист El Chiringuito рассказал о ситуации с Роналду и "Атлетико"
-
Каземиро заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Мбаппе конфликтует с партнерами по ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Челси"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4