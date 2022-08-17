Победы "Бенфики" и "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 17 августа

Фото: твиттер "Маккаби" Хайфа/Автор неизвестен

Состоялись три первых матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. Стоит отметить победы "Бенфики" и "Маккаби" над киевским "Динамо" и "Црвеной Звездой".

"Карабах" Азербайджан – "Виктория Пльзень" Чехия - 0:0

"Динамо" Киев Украина – "Бенфика" Португалия - 0:2 (0:2

Голы: Жилберто, 9 - 0:1, Гонсалу Рамуш, 37 - 0:2

"Маккаби" Хайфа Израиль – "Црвена Звезда" Сербия - 3:2 (1:2)

Голы: Пьерро, 18 - 1:0, Пешич, 27 - 1:1, Канга, 39 - 1:2, Пьерро, 51 - 2:2, Шери, 61 - 3:2

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