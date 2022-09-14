Победы "Баварии" и "Ливерпуля", поражение "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 13 сентября

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победы "Баварии" и "Ливерпуля" над "Барселоной" и "Аяксом", а также разгромное поражение "Порту" от "Брюгге".

Группа А

"Ливерпуль" Англия – "Аякс" Нидерланды - 2:1 (1:1)

Голы: Салах, 17 - 1:0, Кудус, 27 - 1:1, Матип, 89 - 2:1

Положение команд: "Наполи" - 3 (1), "Ливерпуль", "Аякс" - 3 (2), "Рейнджерс" - 0 (1).

Группа В

"Порту" Португалия – "Брюгге" Бельгия - 0:4 (0:1)

Голы: Жуджла, 15 (с пенальти) - 0:1, Соуа, 47 - 0:2, Ольсен, 52 - 0:3, Нуса, 89 - 0:4

"Байер" Германия – "Атлетико" Испания - 2:0 (0:0)

Голы: Андрих, 84 - 1:0, Диаби, 87 - 2:0

Положение команд: "Брюгге" - 6, "Байер", "Атлетико" - 3, "Порту" - 0.

Группа С

"Бавария" Германия – "Барселона" Испания - 2:0 (0:0)

Голы: Эрнандес, 50 - 1:0, Сане, 54 - 2:0

"Виктория Пльзень" Чехия – "Интер" Италия - 0:2 (0:1)

Голы: Джеко, 20 - 0:1, Думфрис, 70 - 0:2

Положение команд: "Бавария" - 6, "Барселона", "Интер" - 3, "Виктория Пльзень" - 0.

Группа D

"Спортинг" Португалия – "Тоттенхэм" Англия - 2:0 (0:0)

Голы: Паулинью, 90 - 1:0, Артур, 90+3 - 2:0

"Марсель" Франция – "Айнтрахт" Германия - 0:1 (0:1)

Гол: Линдстрем, 43 - 0:1

Положение команд: "Спортинг" - 6, "Тоттенхэм", "Айнтрахт" - 3, "Марсель" - 0.

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