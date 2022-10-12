Победы "Барселоны" и "Ливерпуля", потеря "Баварии": результаты Юношеской лиги УЕФА 12 октября

12 октября состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить победы "Барселоны" и "Ливерпуля" над "Интером" и "Рейнджерс", а также ничью "Баварии" с "Викторией Пльзень".

Группа А

"Наполи" Италия - "Аякс" Нидерланды - 1:1 (1:0)

Голы: Росси, 29 (с пенальти) - 1:0, Хенри, 88 - 1:1

"Рейнджерс" Шотландия - "Ливерпуль" Англия - 3:4 (1:3)

Голы: Каннонир, 8 - 0:1, Линдсей, 10 (с пенальти) - 1:1, Фрауэндорф, 18 - 1:2, Каннонир, 35 - 1:3, Лайл, 62 - 2:3, Юр, 72 - 3:3, Доак, 80 - 3:4

Положение команд: "Ливерпуль" - 12, "Аякс" - 7, "Рейнджерс" - 3, "Наполи" - 1.

Группа В

"Атлетико" Испания - "Брюгге" Бельгия - 1:2 (1:0)

Голы: Ниньо, 9 (с пенальти) - 1:0, Фуро, 59 - 1:1, Де Смет, 63 - 1:2

"Байер" Германия - "Порту" Португалия - 1:3 (0:1)

Голы: Канде, 16 - 0:1, Эзе, 69 - 1:1, Мейрелеш, 80 - 1:2, Джало, 90 - 1:3

Положение команд: "Атлетико", "Порту" - 9, "Брюгге" - 6, "Байер" - 0.

Группа С

"Барселона" Испания - "Интер" Италия - 2:0 (1:0)

Голы: Барбера, 8 - 1:0, Эрнандес, 90+4 - 2:0

"Виктория Пльзень" Чехия - "Бавария" Германия - 3:3 (1:2)

Голы: Крута, 12 - 1:0, Копадо, 33 - 1:1, Ибрагимович, 41 (с пенальти) - 1:2, Вацек, 60 - 2:2, Палуска, 72 - 3:2, Мамедова, 76 - 3:3

Положение команд: "Барселона" - 10, "Интер", "Виктория Пльзень" - 4, "Бавария" - 3

Группа D

"Тоттенхэм" Англия - "Айнтрахт" Германия - 2:3 (2:0)

Голы: Девайн, 10 - 1:0, Девайн, 38 - 2:0, Жаир-Бобсон, 46 - 2:1, Алауи, 49 - 2:2, Ганнак, 53 - 2:3

"Спортинг" Португалия - "Марсель" Франция - 1:1 (0:0)

Голы: Батишта, 51 - 1:0, Дессю, 65 - 1:1

Положение команд: "Спортинг", "Айнтрахт" - 8, "Тоттенхэм" - 3, "Марсель" - 2.

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