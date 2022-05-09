Победы "Барселоны" и "Атлетико", поражение "Реала": результаты 35-го тура Ла Лиги

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Победы "Барселоны" и "Атлетико", поражение "Реала": результаты 35-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Атлетико" над "Реалом", а также успех "Барселоны" в поединке с "Бетисом".

"Атлетико" – "Реал" - 1:0 (1:0)
Гол: Карраско, 40 (с пенальти) - 1:0

"Бетис" – "Барселона" - 1:2 (0:0)
Голы: Фати, 76 - 0:1, Бартра, 79 - 1:1, Альба, 90+4 - 1:2

"Атлетик" – "Валенсия" - 0:0

"Сельта" – "Алавес" - 4:0 (2:0)
Голы: Гальярдо, 6 - 1:0, Аспас, 34 - 2:0, Химо Наварро, 57 (автогол) - 3:0, Аспас, 66 - 4:0

"Мальорка" - "Гранада" - 2:6 (1:1)
Голы: Суарес, 6 - 0:1, Севилья, 28 - 1:1, Эскудеро, 46 - 1:2, Пуэртас, 55 - 1:3, Ральо, 58 - 2:3, Молина, 69 - 2:4, Узуни, 78 - 2:5, Молина, 90 - 2:6

"Вильярреал" – "Севилья" - 1:1 (0:0)
Голы: Ло Чельсо, 86 - 1:0, Мир, 90+6 - 1:1

"Хетафе" – "Райо Вальекано" - 0:0

"Эспаньол" – "Осасуна" - 1:1 (0:1)
Голы: Барха, 42 - 0:1, Меламед, 67 - 1:1

"Леванте" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (0:0)
Голы: Мирамон, 53 - 1:0, Сильва, 66 - 1:1, Мелеро, 90 (с пенальти) - 2:1

"Кадис" – "Эльче" - 3:0 (0:0)
Голы: Негредо, 80 - 1:0, Собрино, 83 - 2:0, Лосано, 90 - 3:0

Положение команд: "Реал" - 81, "Барселона" - 69, "Севилья" - 65, "Атлетико" - 64, "Бетис" - 58, "Реал Сосьедад" - 56, "Вильярреал" - 53, "Атлетик" - 52, "Осасуна" - 46, "Валенсия" - 44, "Сельта" - 43, "Райо Вальекано" - 52, "Эспаньол" - 40, "Эльче" - 39, "Хетафе" - 37, "Кадис" - 35, "Гранада" - 34, "Мальорка" - 32, "Леванте" - 29, "Алавес" - 28.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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