Победы "Барселоны" и "Атлетико", поражение "Реала": результаты 35-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Атлетико" над "Реалом", а также успех "Барселоны" в поединке с "Бетисом".

"Атлетико" – "Реал" - 1:0 (1:0)

Гол: Карраско, 40 (с пенальти) - 1:0

"Бетис" – "Барселона" - 1:2 (0:0)

Голы: Фати, 76 - 0:1, Бартра, 79 - 1:1, Альба, 90+4 - 1:2

"Атлетик" – "Валенсия" - 0:0

"Сельта" – "Алавес" - 4:0 (2:0)

Голы: Гальярдо, 6 - 1:0, Аспас, 34 - 2:0, Химо Наварро, 57 (автогол) - 3:0, Аспас, 66 - 4:0

"Мальорка" - "Гранада" - 2:6 (1:1)

Голы: Суарес, 6 - 0:1, Севилья, 28 - 1:1, Эскудеро, 46 - 1:2, Пуэртас, 55 - 1:3, Ральо, 58 - 2:3, Молина, 69 - 2:4, Узуни, 78 - 2:5, Молина, 90 - 2:6

"Вильярреал" – "Севилья" - 1:1 (0:0)

Голы: Ло Чельсо, 86 - 1:0, Мир, 90+6 - 1:1

"Хетафе" – "Райо Вальекано" - 0:0

"Эспаньол" – "Осасуна" - 1:1 (0:1)

Голы: Барха, 42 - 0:1, Меламед, 67 - 1:1

"Леванте" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (0:0)

Голы: Мирамон, 53 - 1:0, Сильва, 66 - 1:1, Мелеро, 90 (с пенальти) - 2:1

"Кадис" – "Эльче" - 3:0 (0:0)

Голы: Негредо, 80 - 1:0, Собрино, 83 - 2:0, Лосано, 90 - 3:0

Положение команд: "Реал" - 81, "Барселона" - 69, "Севилья" - 65, "Атлетико" - 64, "Бетис" - 58, "Реал Сосьедад" - 56, "Вильярреал" - 53, "Атлетик" - 52, "Осасуна" - 46, "Валенсия" - 44, "Сельта" - 43, "Райо Вальекано" - 52, "Эспаньол" - 40, "Эльче" - 39, "Хетафе" - 37, "Кадис" - 35, "Гранада" - 34, "Мальорка" - 32, "Леванте" - 29, "Алавес" - 28.

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