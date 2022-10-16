Победа "Шахтера" над "Динамо", очередной успех "Днепра-1": результаты 7-го тура УПЛ
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победу "Шахтера" над "Динамо", а также успех "Днепра-1" в матче с "Рухом".
"Шахтер" - "Динамо" - 3:1 (1:0)
Голы: Зубков, 29 - 1:0, Ванат, 46 - 1:1, Мудрик, 48 - 2:1, Сикан, 74 - 3:1
"Металлист" – "Ворскла" - 3:2 (1:0)
Голы: Прядун, 44 - 1:0, Каплиенко, 49 - 2:0, Кравчук, 54 (автогол) - 2:1, Прядун, 57 - 3:1, Марлисон, 81 - 3:2
"Рух" – "Днепр-1" - 2:3 (1:1)
Голы: Довгий, 30 - 1:0, Довбик, 45 (с пенальти) - 1:1, Таллес, 52 - 2:1, Гуцуляк, 59 - 2:2, Логинов, 90+5 - 2:3
"Ингулец" - "Александрия" - 1:2 (0:1)
Голы: Рыбалка, 22 (с пенальти) - 0:1, Цуриков, 48 - 0:2, Кучеренко, 62 - 1:2
"Минай" - "Верес" - 1:1 (0:1)
Голы: Дахновский, 5 - 0:1, Вишневский, 64 - 1:1
"Металлист 1925" - "Львов" - 2:2 (2:1)
Голы: Мартынюк, 5 (с пенальти) - 1:0, Бугай, 9 - 1:1, Русин, 22 - 2:1, Безуглый, 65 (автогол) - 2:2
Положение команд: "Днепр-1" - 18 (6), "Шахтер" - 16 (6), "Металлист" - 13, "Колос" - 11 (6), "Верес" - 11, "Александрия" - 10 (5), "Заря" - 10 (6), "Металлист 1925", "Динамо" - 9 (6), "Ворскла" - 7, "Минай" - 6, "Львов" - 5 (6), "Рух" - 4, "Ингулец", "Кривбасс" - 3 (6), "Черноморец" - 2 (6).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13