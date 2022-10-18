Победа "Реала" над "Барселоной", успехи "Атлетико" и "Севильи": результаты 9-го тура Ла Лиги

Теги реал мадридбарселонасевильяатлетико мадрид

Победа "Реала" над "Барселоной", успехи "Атлетико" и "Севильи": результаты 9-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала" над "Барселоной", а также успехи "Атлетико" и "Севильи" в матчах с "Атлетиком" и "Мальоркой".

"Реал" – "Барселона" - 3:1 (2:0)
Голы: Бензема, 12 - 1:0, Вальверде, 35 - 2:0, Торрес, 83 - 2:1, Родриго, 90 (с пенальти) - 3:1

"Атлетик" – "Атлетико" - 0:1 (0:0)
Гол: Гризманн, 47 - 0:1

"Мальорка" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Гудель, 53 - 0:1

"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:1)
Голы: Ильярраменди, 30 - 0:1, Аспас, 39 - 1:1, Субельдия, 54 - 1:2

"Эспаньол" – "Вальядолид" - 1:0 (0:0)
Гол: Хоселу, 78 - 1:0

"Валенсия" – "Эльче" - 2:2 (2:1)
Голы: Милья, 29 (с пенальти) - 0:1, Кавани, 41 (с пенальти) - 1:1, Кавани, 45 - 2:1, Милья, 65 - 2:2

"Вильярреал" – "Осасуна" - 2:0 (1:0)
Голы: Данджума, 42 - 1:0, Данджума, 52 (с пенальти) - 2:0

"Бетис" – "Альмерия" - 3:1 (1:0)
Голы: Карвалью, 23 - 1:0, Туре, 52 - 1:1, Иглесиас, 66 - 2:1, Карвалью, 71 - 3:1

"Райо Вальекано" – "Хетафе" - 0:0

"Жирона" – "Кадис" - 1:1 (0:0)
Голы: Фернандес, 46 - 0:1, Стуани, 90 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Реал" - 25, "Барселона" - 22, "Атлетико", "Бетис", "Реал Сосьедад" - 19, "Атлетик" - 17, "Вильярреал" - 15, "Валенсия" - 14, "Осасуна" - 13, "Райо Вальекано" - 11, "Сельта" - 10, "Мальорка", "Эспаньол", "Севилья" - 9, "Жирона", "Хетафе", "Вальядолид" - 8, "Альмерия" - 7, "Кадис" - 6, "Эльче" - 3.

Не пропустите: "Реал" не купит Мбаппе и Холанда следующим летом. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 октября

Главные новости дня: 17 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов