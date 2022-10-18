Победа "Реала" над "Барселоной", успехи "Атлетико" и "Севильи": результаты 9-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Реала" над "Барселоной", а также успехи "Атлетико" и "Севильи" в матчах с "Атлетиком" и "Мальоркой".

"Реал" – "Барселона" - 3:1 (2:0)

Голы: Бензема, 12 - 1:0, Вальверде, 35 - 2:0, Торрес, 83 - 2:1, Родриго, 90 (с пенальти) - 3:1

"Атлетик" – "Атлетико" - 0:1 (0:0)

Гол: Гризманн, 47 - 0:1

"Мальорка" – "Севилья" - 0:1 (0:0)

Гол: Гудель, 53 - 0:1

"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:1)

Голы: Ильярраменди, 30 - 0:1, Аспас, 39 - 1:1, Субельдия, 54 - 1:2

"Эспаньол" – "Вальядолид" - 1:0 (0:0)

Гол: Хоселу, 78 - 1:0

"Валенсия" – "Эльче" - 2:2 (2:1)

Голы: Милья, 29 (с пенальти) - 0:1, Кавани, 41 (с пенальти) - 1:1, Кавани, 45 - 2:1, Милья, 65 - 2:2

"Вильярреал" – "Осасуна" - 2:0 (1:0)

Голы: Данджума, 42 - 1:0, Данджума, 52 (с пенальти) - 2:0

"Бетис" – "Альмерия" - 3:1 (1:0)

Голы: Карвалью, 23 - 1:0, Туре, 52 - 1:1, Иглесиас, 66 - 2:1, Карвалью, 71 - 3:1

"Райо Вальекано" – "Хетафе" - 0:0

"Жирона" – "Кадис" - 1:1 (0:0)

Голы: Фернандес, 46 - 0:1, Стуани, 90 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Реал" - 25, "Барселона" - 22, "Атлетико", "Бетис", "Реал Сосьедад" - 19, "Атлетик" - 17, "Вильярреал" - 15, "Валенсия" - 14, "Осасуна" - 13, "Райо Вальекано" - 11, "Сельта" - 10, "Мальорка", "Эспаньол", "Севилья" - 9, "Жирона", "Хетафе", "Вальядолид" - 8, "Альмерия" - 7, "Кадис" - 6, "Эльче" - 3.

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