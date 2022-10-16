Победа ПСЖ, неудачи "Марселя", "Лиона" и "Монако": результаты 11-го тура Лиги 1

Теги псжмонаколионмарсель

Победа ПСЖ, неудачи "Марселя", "Лиона" и "Монако": результаты 11-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Нанта"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Марселем", ничью "Монако" с "Клермоном", а также поражение "Лиона" от "Ренна".

ПСЖ – "Марсель" - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 45 - 1:0

"Монако" – "Клермон" - 1:1 (1:0)
Голы: Эмболо, 31 - 1:0, Андрич, 53 - 1:1

"Ренн" – "Лион" - 3:2 (1:1)
Голы: Ляказетт, 23 - 0:1, Терье, 38 - 1:1, Гуири, 47 - 2:1, Ляказетт, 72 - 2:2, Терье, 77 - 3:2

"Страсбур" – "Лилль" - 0:3 (0:1)
Голы: Дэвид, 41 (с пенальти) - 0:1, Дэвид, 76 - 0:2, Кабелла, 80 - 0:3

"Тулуза" – "Анжер" - 3:2 (2:1)
Голы: Деягере, 10 - 1:0, Бенталеб, 33 - 1:1, ван ден Бомен, 40 (с пенальти) - 2:1, Спирингс, 67 - 3:1, Салама, 90 - 3:2

"Труа" – "Аяччо" - 1:1 (0:0)
Голы: Поросо, 76 - 1:0, Эль-Идрисси, 88 - 1:1

"Нант" – "Брест" - 4:1 (2:1)
Голы: Фадига, 18 - 0:1, Саймон, 35 (с пенальти) - 1:1, Ганаго, 36 - 2:1, Мохамед, 71 - 3:1, Сиссоко, 88 - 4:1

"Осер" – "Ницца" - 1:1 (1:1)
Голы: Делор, 20 - 0:1, Да Кошта, 42 - 1:1

"Лорьян" – "Реймс" - 0:0

"Ланс" – "Монпелье" - 1:0 (0:0)
Гол: Саид, 67 - 1:0

Положение команд: ПСЖ - 29, "Лорьян" - 26, "Ланс" - 24, "Марсель" - 23, "Ренн", "Монако" - 21, "Лилль" - 19, "Клермон" - 17, "Тулуза" - 15, "Лион" - 14, "Монпелье", "Труа", "Ницца" - 12, "Нант" - 10, "Реймс", "Осер" - 9, "Страсбур", "Аяччо", "Анжер" - 8, "Брест" - 6.

Не пропустите: Мбаппе нашел способ покинуть "ПСЖ" зимой. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 октября

Главные новости дня: 16 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов