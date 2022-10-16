Победа ПСЖ, неудачи "Марселя", "Лиона" и "Монако": результаты 11-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм "Нанта"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Марселем", ничью "Монако" с "Клермоном", а также поражение "Лиона" от "Ренна".
ПСЖ – "Марсель" - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 45 - 1:0
"Монако" – "Клермон" - 1:1 (1:0)
Голы: Эмболо, 31 - 1:0, Андрич, 53 - 1:1
"Ренн" – "Лион" - 3:2 (1:1)
Голы: Ляказетт, 23 - 0:1, Терье, 38 - 1:1, Гуири, 47 - 2:1, Ляказетт, 72 - 2:2, Терье, 77 - 3:2
"Страсбур" – "Лилль" - 0:3 (0:1)
Голы: Дэвид, 41 (с пенальти) - 0:1, Дэвид, 76 - 0:2, Кабелла, 80 - 0:3
"Тулуза" – "Анжер" - 3:2 (2:1)
Голы: Деягере, 10 - 1:0, Бенталеб, 33 - 1:1, ван ден Бомен, 40 (с пенальти) - 2:1, Спирингс, 67 - 3:1, Салама, 90 - 3:2
"Труа" – "Аяччо" - 1:1 (0:0)
Голы: Поросо, 76 - 1:0, Эль-Идрисси, 88 - 1:1
"Нант" – "Брест" - 4:1 (2:1)
Голы: Фадига, 18 - 0:1, Саймон, 35 (с пенальти) - 1:1, Ганаго, 36 - 2:1, Мохамед, 71 - 3:1, Сиссоко, 88 - 4:1
"Осер" – "Ницца" - 1:1 (1:1)
Голы: Делор, 20 - 0:1, Да Кошта, 42 - 1:1
"Лорьян" – "Реймс" - 0:0
"Ланс" – "Монпелье" - 1:0 (0:0)
Гол: Саид, 67 - 1:0
Положение команд: ПСЖ - 29, "Лорьян" - 26, "Ланс" - 24, "Марсель" - 23, "Ренн", "Монако" - 21, "Лилль" - 19, "Клермон" - 17, "Тулуза" - 15, "Лион" - 14, "Монпелье", "Труа", "Ницца" - 12, "Нант" - 10, "Реймс", "Осер" - 9, "Страсбур", "Аяччо", "Анжер" - 8, "Брест" - 6.
Не пропустите: Мбаппе нашел способ покинуть "ПСЖ" зимой. | https://dailysports.net
главное
-
ПСЖ с трудом победил конкурента по Лиге 1
-
Феерии "Аякса" и ПСВ, поражение АЗ: результаты 10-го тура Эредивизии
-
Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" разгромила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
-
Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 октября
-
Победа ПСЖ, неудачи "Марселя", "Лиона" и "Монако": результаты 11-го тура Лиги 1
-
ПСЖ с трудом победил конкурента по Лиге 1
-
"Милан" одержал тяжелую победу в Серии А
-
Феерии "Аякса" и ПСВ, поражение АЗ: результаты 10-го тура Эредивизии
-
"Бавария" – "Фрайбург" - 5:0 (видеообзор)
-
"Аякс" забил семь голов в матче чемпионата Нидерландов
-
Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" разгромила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
-
"Эспаньол" одержал минимальную победу в Ла Лиге
-
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:0 (видеообзор)
-
"Наполи" в результативном матче обыграл "Болонью"
-
Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ
-
"Унион" обыграл дортмундскую "Боруссию" и упрочил лидерство в Бундеслиге
-
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в матче АПЛ
-
"Шахтер" - "Динамо" Киев - 3:1 (видеообзор)
-
"Монако" в меньшинстве не смог выиграть в Лиге 1
-
"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (видеообзор)
-
"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 0:0 (видеообзор)
-
Победа "Шахтера" над "Динамо", очередной успех "Днепра-1": результаты 7-го тура УПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13