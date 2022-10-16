Победа ПСЖ, неудачи "Марселя", "Лиона" и "Монако": результаты 11-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Нанта"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу ПСЖ над "Марселем", ничью "Монако" с "Клермоном", а также поражение "Лиона" от "Ренна".

ПСЖ – "Марсель" - 1:0 (1:0)

Гол: Неймар, 45 - 1:0

"Монако" – "Клермон" - 1:1 (1:0)

Голы: Эмболо, 31 - 1:0, Андрич, 53 - 1:1

"Ренн" – "Лион" - 3:2 (1:1)

Голы: Ляказетт, 23 - 0:1, Терье, 38 - 1:1, Гуири, 47 - 2:1, Ляказетт, 72 - 2:2, Терье, 77 - 3:2

"Страсбур" – "Лилль" - 0:3 (0:1)

Голы: Дэвид, 41 (с пенальти) - 0:1, Дэвид, 76 - 0:2, Кабелла, 80 - 0:3

"Тулуза" – "Анжер" - 3:2 (2:1)

Голы: Деягере, 10 - 1:0, Бенталеб, 33 - 1:1, ван ден Бомен, 40 (с пенальти) - 2:1, Спирингс, 67 - 3:1, Салама, 90 - 3:2

"Труа" – "Аяччо" - 1:1 (0:0)

Голы: Поросо, 76 - 1:0, Эль-Идрисси, 88 - 1:1

"Нант" – "Брест" - 4:1 (2:1)

Голы: Фадига, 18 - 0:1, Саймон, 35 (с пенальти) - 1:1, Ганаго, 36 - 2:1, Мохамед, 71 - 3:1, Сиссоко, 88 - 4:1

"Осер" – "Ницца" - 1:1 (1:1)

Голы: Делор, 20 - 0:1, Да Кошта, 42 - 1:1

"Лорьян" – "Реймс" - 0:0

"Ланс" – "Монпелье" - 1:0 (0:0)

Гол: Саид, 67 - 1:0

Положение команд: ПСЖ - 29, "Лорьян" - 26, "Ланс" - 24, "Марсель" - 23, "Ренн", "Монако" - 21, "Лилль" - 19, "Клермон" - 17, "Тулуза" - 15, "Лион" - 14, "Монпелье", "Труа", "Ницца" - 12, "Нант" - 10, "Реймс", "Осер" - 9, "Страсбур", "Аяччо", "Анжер" - 8, "Брест" - 6.

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