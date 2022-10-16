Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Англии. В центральном матче тура "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити". Также стоит отметить победы "Челси" и "Арсенала" над "Астон Виллой" и "Лидсом".

"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)

Гол: Сака, 35 - 0:1

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Салах, 76 - 1:0

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 0:0

"Астон Вилла" – "Челси" - 0:2 (0:1)

Голы: Маунт, 6 - 0:1, Маунт, 65 - 0:2

"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)

Голы: Кейн, 59 (с пенальти) - 1:0, Хейбьерг, 86 - 2:0

"Вулверхэмптон" – "Ноттингем Форест" - 1:0 (0:0)

Гол: Невеш, 56 (с пенальти) - 1:0

"Саутгемптон" – "Вест Хэм" - 1:1 (1:0)

Голы: Перро, 20 - 1:0, Райс, 64 - 1:1

"Брентфорд" – "Брайтон" - 2:0 (1:0)

Голы: Тоуни, 27 - 1:0, Тоуни, 64 (с пенальти) - 2:0

"Лестер" – "Кристал Пэлас" - 0:0

"Фулхэм" – "Борнмут" - 2:2 (1:2)

Голы: Соланке, 2 - 0:1, Диоп, 22 - 1:1, Лерма, 29 - 1:2, Митрович, 52 (с пенальти) - 2:2

Положение команд: "Арсенал" - 27, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" - 23, "Челси" - 19 (9), "Манчестер Юнайтед" - 16 (9), "Ньюкасл" - 15, "Брайтон" - 14 (9), "Ливерпуль" - 13 (9), "Брентфорд", "Борнмут" - 13, "Фулхэм" - 12, "Вест Хэм" - 11, "Кристал Пэлас" - 10 (9), "Эвертон" - 10, "Лидс" - 9 (9), "Астон Вилла", "Вулверхэмптон" - 9, "Саутгемптон" - 8, "Лестер", "Ноттингем Форест" - 5.

Не пропустите: Победа "Шахтера" над "Динамо", очередной успех "Днепра-1": результаты 7-го тура УПЛ. | https://dailysports.net