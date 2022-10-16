Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ

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Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Англии. В центральном матче тура "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити". Также стоит отметить победы "Челси" и "Арсенала" над "Астон Виллой" и "Лидсом".

"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)
Гол: Сака, 35 - 0:1

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)
Гол: Салах, 76 - 1:0

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 0:0

"Астон Вилла" – "Челси" - 0:2 (0:1)
Голы: Маунт, 6 - 0:1, Маунт, 65 - 0:2

"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: Кейн, 59 (с пенальти) - 1:0, Хейбьерг, 86 - 2:0

"Вулверхэмптон" – "Ноттингем Форест" - 1:0 (0:0)
Гол: Невеш, 56 (с пенальти) - 1:0

"Саутгемптон" – "Вест Хэм" - 1:1 (1:0)
Голы: Перро, 20 - 1:0, Райс, 64 - 1:1

"Брентфорд" – "Брайтон" - 2:0 (1:0)
Голы: Тоуни, 27 - 1:0, Тоуни, 64 (с пенальти) - 2:0

"Лестер" – "Кристал Пэлас" - 0:0

"Фулхэм" – "Борнмут" - 2:2 (1:2)
Голы: Соланке, 2 - 0:1, Диоп, 22 - 1:1, Лерма, 29 - 1:2, Митрович, 52 (с пенальти) - 2:2

Положение команд: "Арсенал" - 27, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" - 23, "Челси" - 19 (9), "Манчестер Юнайтед" - 16 (9), "Ньюкасл" - 15, "Брайтон" - 14 (9), "Ливерпуль" - 13 (9), "Брентфорд", "Борнмут" - 13, "Фулхэм" - 12, "Вест Хэм" - 11, "Кристал Пэлас" - 10 (9), "Эвертон" - 10, "Лидс" - 9 (9), "Астон Вилла", "Вулверхэмптон" - 9, "Саутгемптон" - 8, "Лестер", "Ноттингем Форест" - 5.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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