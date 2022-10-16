Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Англии. В центральном матче тура "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити". Также стоит отметить победы "Челси" и "Арсенала" над "Астон Виллой" и "Лидсом".
"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)
Гол: Сака, 35 - 0:1
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)
Гол: Салах, 76 - 1:0
"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 0:0
"Астон Вилла" – "Челси" - 0:2 (0:1)
Голы: Маунт, 6 - 0:1, Маунт, 65 - 0:2
"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: Кейн, 59 (с пенальти) - 1:0, Хейбьерг, 86 - 2:0
"Вулверхэмптон" – "Ноттингем Форест" - 1:0 (0:0)
Гол: Невеш, 56 (с пенальти) - 1:0
"Саутгемптон" – "Вест Хэм" - 1:1 (1:0)
Голы: Перро, 20 - 1:0, Райс, 64 - 1:1
"Брентфорд" – "Брайтон" - 2:0 (1:0)
Голы: Тоуни, 27 - 1:0, Тоуни, 64 (с пенальти) - 2:0
"Лестер" – "Кристал Пэлас" - 0:0
"Фулхэм" – "Борнмут" - 2:2 (1:2)
Голы: Соланке, 2 - 0:1, Диоп, 22 - 1:1, Лерма, 29 - 1:2, Митрович, 52 (с пенальти) - 2:2
Положение команд: "Арсенал" - 27, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" - 23, "Челси" - 19 (9), "Манчестер Юнайтед" - 16 (9), "Ньюкасл" - 15, "Брайтон" - 14 (9), "Ливерпуль" - 13 (9), "Брентфорд", "Борнмут" - 13, "Фулхэм" - 12, "Вест Хэм" - 11, "Кристал Пэлас" - 10 (9), "Эвертон" - 10, "Лидс" - 9 (9), "Астон Вилла", "Вулверхэмптон" - 9, "Саутгемптон" - 8, "Лестер", "Ноттингем Форест" - 5.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18