Победа Италии, провал Германии, феерия Болгарии: матчи Лиги наций 23 сентября

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

23 сентября состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги наций.

Стоит отметить победу Италии над Англией, поражение Германии от Венгрии, а также крупную победу Болгарии над Гибралтаром.

Лига А

Группа 3

Италия – Англия - 1:0 (0:0)

Гол: Распадори, 68 - 1:0

Германия – Венгрия - 0:1 (0:1)

Гол: Салаи, 18 - 0:1

Положение команд: Венгрия - 10, Италия - 8, Германия - 6, Англия - 2.

Лига В

Группа 3

Босния и Герцеговина – Черногория - 1:0 (1:0)

Гол: Демирович, 45 - 1:0

Финляндия – Румыния - 1:1 (1:0)

Голы: Пукки, 12 - 1:0, Тэнасе, 52 - 1:1

Положение команд: Босния - 11, Черногория - 7, Финляндия - 5, Румыния - 4.

Лига С

Группа 4

Болгария – Гибралтар - 5:1 (2:1)

Голы: Антов, 23 - 1:0, Чиполина, 26 - 1:1, Десподов, 36 - 2:1, Кирилов, 52 - 3:1, Стефанов, 55 - 4:1, Петков, 81 - 5:1

Грузия – Северная Македония - 2:0 (1:0)

Голы: Миовски, 35 (автогол) - 1:0, Кварацхелия, 64 - 2:0.

Положение команд: Грузия - 13, Северная Македония - 7, Болгария - 6, Гибралтар - 1.

Лига D

Группа 2

Эстония – Мальта - 2:1 (1:0)

Голы: Саппинен, 45 (с пенальти) - 1:0, Теума, 51 (с пенальти) - 1:1, Аньер, 86 - 2:1

Положение команд: Эстония - 9 (3), Мальта - 6 (4), Сан-Марино - 0 (3).

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