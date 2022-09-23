Победа Италии, провал Германии, феерия Болгарии: матчи Лиги наций 23 сентября
Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен
23 сентября состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги наций.
Стоит отметить победу Италии над Англией, поражение Германии от Венгрии, а также крупную победу Болгарии над Гибралтаром.
Лига А
Группа 3
Италия – Англия - 1:0 (0:0)
Гол: Распадори, 68 - 1:0
Германия – Венгрия - 0:1 (0:1)
Гол: Салаи, 18 - 0:1
Положение команд: Венгрия - 10, Италия - 8, Германия - 6, Англия - 2.
Лига В
Группа 3
Босния и Герцеговина – Черногория - 1:0 (1:0)
Гол: Демирович, 45 - 1:0
Финляндия – Румыния - 1:1 (1:0)
Голы: Пукки, 12 - 1:0, Тэнасе, 52 - 1:1
Положение команд: Босния - 11, Черногория - 7, Финляндия - 5, Румыния - 4.
Лига С
Группа 4
Болгария – Гибралтар - 5:1 (2:1)
Голы: Антов, 23 - 1:0, Чиполина, 26 - 1:1, Десподов, 36 - 2:1, Кирилов, 52 - 3:1, Стефанов, 55 - 4:1, Петков, 81 - 5:1
Грузия – Северная Македония - 2:0 (1:0)
Голы: Миовски, 35 (автогол) - 1:0, Кварацхелия, 64 - 2:0.
Положение команд: Грузия - 13, Северная Македония - 7, Болгария - 6, Гибралтар - 1.
Лига D
Группа 2
Эстония – Мальта - 2:1 (1:0)
Голы: Саппинен, 45 (с пенальти) - 1:0, Теума, 51 (с пенальти) - 1:1, Аньер, 86 - 2:1
Положение команд: Эстония - 9 (3), Мальта - 6 (4), Сан-Марино - 0 (3).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4