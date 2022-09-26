Победа Италии, ничья Англии и Германии, феерия Румыния: результаты Лиги наций 26 сентября
Фото: твиттер сборной Румынии/Автор неизвестен
26 сентября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Италия обыграла Венгрию, Англия и Германия сыграли вничью, Румыния разгромила Боснию.
Лига А
Группа 3
Венгрия – Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Распадори, 27 - 0:1, Димарко, 52 - 0:2
Англия – Германия - 3:3 (0:0)
Голы: Гюндоган, 52 (с пенальти) - 0:1, Хавертц, 67 - 0:2, Шоу, 71 - 1:2, Маунт, 75 - 2:2, Кейн, 83 (с пенальти) - 3:2, Хавертц, 87 - 3:3
Положение команд: Италия - 11, Венгрия - 10, Германия - 7, Англия - 3.
Лига В
Группа 3
Черногория – Финляндия - 0:2 (0:0)
Голы: Антман, 47 - 0:1, Челльман, 53 - 0:2
Румыния – Босния - 4:1 (1:0)
Голы: Ман, 38 - 1:0, Пушкаш, 73 - 2:0, Джеко, 77 - 2:1, Рациу, 79 - 3:1, Пушкаш, 86 - 4:1
Положение команд: Босния - 11, Финляндия - 8, Черногория, Румыния - 7.
Лига С
Группа 4
Северная Македония – Болгария - 0:1 (0:0)
Гол: Десподов, 50 - 0:1
Гибралтар – Грузия - 1:2 (0:1)
Голы: Кварацхелия, 19 (с пенальти) - 0:1, Цитаишвили, 48 - 0:2, Эннесли, 75 - 1:2
Положение команд: Грузия - 16, Болгария - 9, Северная Македония - 7, Гибралтар - 1.
Лига D
Сан-Марино – Эстония - 0:4 (0:1)
Голы: Аньер, 38 - 0:1, Тенисте, 56 - 0:2, Саппинен, 66 - 0:3, Аньер, 78 - 0:4
Положение команд: Эстония - 12, Мальта - 6, Сан-Марино - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4