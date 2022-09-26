Победа Италии, ничья Англии и Германии, феерия Румыния: результаты Лиги наций 26 сентября

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Победа Италии, ничья Англии и Германии, феерия Румыния: результаты Лиги наций 26 сентября

Фото: твиттер сборной Румынии/Автор неизвестен

26 сентября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Италия обыграла Венгрию, Англия и Германия сыграли вничью, Румыния разгромила Боснию.

Лига А

Группа 3

Венгрия – Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Распадори, 27 - 0:1, Димарко, 52 - 0:2

Англия – Германия - 3:3 (0:0)
Голы: Гюндоган, 52 (с пенальти) - 0:1, Хавертц, 67 - 0:2, Шоу, 71 - 1:2, Маунт, 75 - 2:2, Кейн, 83 (с пенальти) - 3:2, Хавертц, 87 - 3:3

Положение команд: Италия - 11, Венгрия - 10, Германия - 7, Англия - 3.

Лига В

Группа 3

Черногория – Финляндия - 0:2 (0:0)
Голы: Антман, 47 - 0:1, Челльман, 53 - 0:2

Румыния – Босния - 4:1 (1:0)
Голы: Ман, 38 - 1:0, Пушкаш, 73 - 2:0, Джеко, 77 - 2:1, Рациу, 79 - 3:1, Пушкаш, 86 - 4:1

Положение команд: Босния - 11, Финляндия - 8, Черногория, Румыния - 7.

Лига С

Группа 4

Северная Македония – Болгария - 0:1 (0:0)
Гол: Десподов, 50 - 0:1

Гибралтар – Грузия - 1:2 (0:1)
Голы: Кварацхелия, 19 (с пенальти) - 0:1, Цитаишвили, 48 - 0:2, Эннесли, 75 - 1:2

Положение команд: Грузия - 16, Болгария - 9, Северная Македония - 7, Гибралтар - 1.

Лига D

Сан-Марино – Эстония - 0:4 (0:1)
Голы: Аньер, 38 - 0:1, Тенисте, 56 - 0:2, Саппинен, 66 - 0:3, Аньер, 78 - 0:4

Положение команд: Эстония - 12, Мальта - 6, Сан-Марино - 0.

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2 Люксембург Люксембург 6 10
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Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
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