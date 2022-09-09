Победа "Арсенала", поражения "МЮ", "Ромы" и "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 8 сентября
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Стоит отметить победу "Арсенала" над "Цюрихом", успех "Фенербахче" в поединке с киевским "Динамо", поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ромы" от "Реала Сосьедад" и "Лудогорца".
Группа А
"Цюрих" Швейцария – "Арсенал" Англия - 1:2 (1:1)
Голы: Маркиньос, 16 - 0:1, Крюэзю, 44 (с пенальти) - 1:1, Нкетиа, 62 - 1:2
ПСВ Нидерланды – "Буде-Глимт" Норвегия - 1:1 (0:1)
Голы: Гренбек, 44 - 0:1, Гакпо, 62 - 1:1
Группа В
"Фенербахче" Турция – "Динамо" Киев Украина - 2:1 (1:0)
Голы: Энрике, 35 - 1:0, Цыганков, 63 - 1:1, Батшуайи, 90+3 - 2:1
АЕК Кипр – "Ренн" Франция - 1:2 (1:1)
Голы: Теате, 29 - 0:1, Санхурхо, 33 - 1:1, Ассиньон, 90 - 1:2
Группа С
"Лудогорец" Болгария – "Рома" Италия - 2:1 (0:0)
Голы: Каули, 72 - 1:0, Шомуродов, 86 - 1:1, Густаво, 88 - 2:1
ХИК Финляндия – "Бетис" Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Виллиан Жозе, 45 - 0:1, Виллиан Жозе, 64 - 0:2
Группа D
"Мальме" Швеция – "Брага" Португалия - 0:2 (0:1)
Голы: Родригеш, 30 - 0:1, Орта, 70 (с пенальти) - 0:2
"Унион" Германия – "Юнион" Бельгия - 0:1 (0:1)
Гол: Линен, 39 - 0:1
Группа Е
"Манчестер Юнайтед" Англия – "Реал Сосьедад" Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Мендес, 59 - 0:1
"Омония" Кипр – "Шериф" Молдова - 0:3 (0:1)
Голы: Рашид, 2 - 0:1, Атьемвен, 55 (с пенальти) - 0:2, Диоп, 75 - 0:3
Группа F
"Лацио" Италия – "Фейеноорд" Нидерланды - 4:2 (3:0)
Голы: Луис Альберто, 4 - 1:0, Фелипе Андерсон, 15 - 2:0, Весино, 28 - 3:0, Весино, 63 - 4:0, Хименес, 69 (с пенальти) - 4:1, Хименес, 88 - 4:2
"Штурм" Австрия – "Мидтьюлланд" Дания - 1:0 (1:0)
Гол: Эмега, 8 - 1:0
Группа G
"Нант" Франция – "Олимпиакос" Греция - 2:1 (1:0)
Голы: Мохамед, 32 - 1:0, Мутуссами, 50 (автогол) - 1:1, Гессан, 90 - 2:1
"Фрайбург" Германия – "Карабах" Азербайджан - 2:1 (2:1)
Голы: Грифо, 7 - 1:0, Доан, 15 - 2:0, Вешович, 39 - 2:1
Группа Н
"Ференцварош" Венгрия – "Трабзонспор" Турция - 3:2 (3:1)
Голы: Нген, 5 - 1:0, Траоре, 29 - 2:0, Макси Гомес, 39 - 2:1, Нген, 44 (с пенальти) - 3:1, Бозок, 71 - 3:2.
"Црвена Звезда" Сербия – "Монако" Монако - 0:1 (0:0)
Гол: Эмболо, 74 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0