Победа "Арсенала", поражения "МЮ", "Ромы" и "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 8 сентября

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Стоит отметить победу "Арсенала" над "Цюрихом", успех "Фенербахче" в поединке с киевским "Динамо", поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ромы" от "Реала Сосьедад" и "Лудогорца".

Группа А

"Цюрих" Швейцария – "Арсенал" Англия - 1:2 (1:1)

Голы: Маркиньос, 16 - 0:1, Крюэзю, 44 (с пенальти) - 1:1, Нкетиа, 62 - 1:2

ПСВ Нидерланды – "Буде-Глимт" Норвегия - 1:1 (0:1)

Голы: Гренбек, 44 - 0:1, Гакпо, 62 - 1:1

Группа В

"Фенербахче" Турция – "Динамо" Киев Украина - 2:1 (1:0)

Голы: Энрике, 35 - 1:0, Цыганков, 63 - 1:1, Батшуайи, 90+3 - 2:1

АЕК Кипр – "Ренн" Франция - 1:2 (1:1)

Голы: Теате, 29 - 0:1, Санхурхо, 33 - 1:1, Ассиньон, 90 - 1:2

Группа С

"Лудогорец" Болгария – "Рома" Италия - 2:1 (0:0)

Голы: Каули, 72 - 1:0, Шомуродов, 86 - 1:1, Густаво, 88 - 2:1

ХИК Финляндия – "Бетис" Испания - 0:2 (0:1)

Голы: Виллиан Жозе, 45 - 0:1, Виллиан Жозе, 64 - 0:2

Группа D

"Мальме" Швеция – "Брага" Португалия - 0:2 (0:1)

Голы: Родригеш, 30 - 0:1, Орта, 70 (с пенальти) - 0:2

"Унион" Германия – "Юнион" Бельгия - 0:1 (0:1)

Гол: Линен, 39 - 0:1

Группа Е

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Реал Сосьедад" Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Мендес, 59 - 0:1

"Омония" Кипр – "Шериф" Молдова - 0:3 (0:1)

Голы: Рашид, 2 - 0:1, Атьемвен, 55 (с пенальти) - 0:2, Диоп, 75 - 0:3

Группа F

"Лацио" Италия – "Фейеноорд" Нидерланды - 4:2 (3:0)

Голы: Луис Альберто, 4 - 1:0, Фелипе Андерсон, 15 - 2:0, Весино, 28 - 3:0, Весино, 63 - 4:0, Хименес, 69 (с пенальти) - 4:1, Хименес, 88 - 4:2

"Штурм" Австрия – "Мидтьюлланд" Дания - 1:0 (1:0)

Гол: Эмега, 8 - 1:0

Группа G

"Нант" Франция – "Олимпиакос" Греция - 2:1 (1:0)

Голы: Мохамед, 32 - 1:0, Мутуссами, 50 (автогол) - 1:1, Гессан, 90 - 2:1

"Фрайбург" Германия – "Карабах" Азербайджан - 2:1 (2:1)

Голы: Грифо, 7 - 1:0, Доан, 15 - 2:0, Вешович, 39 - 2:1

Группа Н

"Ференцварош" Венгрия – "Трабзонспор" Турция - 3:2 (3:1)

Голы: Нген, 5 - 1:0, Траоре, 29 - 2:0, Макси Гомес, 39 - 2:1, Нген, 44 (с пенальти) - 3:1, Бозок, 71 - 3:2.

"Црвена Звезда" Сербия – "Монако" Монако - 0:1 (0:0)

Гол: Эмболо, 74 - 0:1