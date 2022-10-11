Победа "Арсенала" над "Ливерпулем", крупные успехи "Ман Сити" и "Челси": результаты 10-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Арсенала" над "Ливерпулем", крупные успехи "Манчестер Сити" и "Челси" в поединках с "Саутгемптоном" и "Вулверхэмптоном".

"Арсенал" – "Ливерпуль" - 3:2 (2:1)

Голы: Мартинелли, 1 - 1:0, Нуньес, 34 - 1:1, Сака, 45 - 2:1, Фирмино, 53 - 2:2, Сака, 76 (с пенальти) - 3:2

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:2)

Голы: Ивоби, 5 - 1:0, Антони, 15 - 1:1, Роналду, 44 - 1:2

"Ноттингем Форест" – "Астон Вилла" - 1:1 (1:1)

Голы: Деннис, 15 - 1:0, Янг, 22 - 1:1

"Брайтон" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:1)

Гол: Кейн, 22 - 0:1

"Ньюкасл" – "Брентфорд" - 5:1 (2:0)

Голы: Гимараэс, 21 - 1:0, Мерфи, 28 - 2:0, Тоуни, 54 (с пенальти) - 2:1, Гимараэс, 56 - 3:1, Альмирон, 82 - 4:1, Пиннок, 90 (автогол) - 5:1

"Челси" – "Вулверхэмптон" - 3:0 (1:0)

Голы: Хавертц, 45 - 1:0, Пулишич, 54 - 2:0, Броя, 90 - 3:0

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 4:0 (2:0)

Голы: Канселу, 20 - 1:0, Фоден, 32 - 2:0, Марез, 49 - 3:0, Холанд, 65 - 4:0

"Борнмут" – "Лестер" - 2:1 (0:1)

Голы: Дака, 10 - 0:1, Биллинг, 68 - 1:1, Кристи, 71 - 2:1

"Вест Хэм" – "Фулхэм" - 3:1 (1:1)

Голы: Перейра, 5 - 0:1, Боуэн, 29 (с пенальти) - 1:1, Скамакка, 62 - 2:1, Антонио, 90 - 3:1

"Кристал Пэлас" – "Лидс" - 2:1 (1:1)

Голы: Стрейк, 10 - 0:1, Эдуар, 24 - 1:1, Эзе, 76 - 2:1

Положение команд: "Арсенал" - 24, "Манчестер Сити" - 23, "Тоттенхэм" - 20, "Челси" - 16 (8), "Манчестер Юнайтед" - 15 (8), "Ньюкасл" - 14, "Брайтон" - 14 (8), "Борнмут" - 12, "Фулхэм" - 11, "Ливерпуль" - 10 (8), "Брентфорд", "Эвертон", "Вест Хэм" - 10, "Лидс", "Кристал Пэлас" - 9 (8), "Астон Вилла" - 9, "Саутгемптон" - 7, "Вулверхэмптон" - 6, "Ноттингем Форест" - 5, "Лестер" - 4.

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