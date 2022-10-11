Победа "Арсенала" над "Ливерпулем", крупные успехи "Ман Сити" и "Челси": результаты 10-го тура АПЛ

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Победа "Арсенала" над "Ливерпулем", крупные успехи "Ман Сити" и "Челси": результаты 10-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Арсенала" над "Ливерпулем", крупные успехи "Манчестер Сити" и "Челси" в поединках с "Саутгемптоном" и "Вулверхэмптоном".

"Арсенал" – "Ливерпуль" - 3:2 (2:1)
Голы: Мартинелли, 1 - 1:0, Нуньес, 34 - 1:1, Сака, 45 - 2:1, Фирмино, 53 - 2:2, Сака, 76 (с пенальти) - 3:2

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:2)
Голы: Ивоби, 5 - 1:0, Антони, 15 - 1:1, Роналду, 44 - 1:2

"Ноттингем Форест" – "Астон Вилла" - 1:1 (1:1)
Голы: Деннис, 15 - 1:0, Янг, 22 - 1:1

"Брайтон" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:1)
Гол: Кейн, 22 - 0:1

"Ньюкасл" – "Брентфорд" - 5:1 (2:0)
Голы: Гимараэс, 21 - 1:0, Мерфи, 28 - 2:0, Тоуни, 54 (с пенальти) - 2:1, Гимараэс, 56 - 3:1, Альмирон, 82 - 4:1, Пиннок, 90 (автогол) - 5:1

"Челси" – "Вулверхэмптон" - 3:0 (1:0)
Голы: Хавертц, 45 - 1:0, Пулишич, 54 - 2:0, Броя, 90 - 3:0

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 4:0 (2:0)
Голы: Канселу, 20 - 1:0, Фоден, 32 - 2:0, Марез, 49 - 3:0, Холанд, 65 - 4:0

"Борнмут" – "Лестер" - 2:1 (0:1)
Голы: Дака, 10 - 0:1, Биллинг, 68 - 1:1, Кристи, 71 - 2:1

"Вест Хэм" – "Фулхэм" - 3:1 (1:1)
Голы: Перейра, 5 - 0:1, Боуэн, 29 (с пенальти) - 1:1, Скамакка, 62 - 2:1, Антонио, 90 - 3:1

"Кристал Пэлас" – "Лидс" - 2:1 (1:1)
Голы: Стрейк, 10 - 0:1, Эдуар, 24 - 1:1, Эзе, 76 - 2:1

Положение команд: "Арсенал" - 24, "Манчестер Сити" - 23, "Тоттенхэм" - 20, "Челси" - 16 (8), "Манчестер Юнайтед" - 15 (8), "Ньюкасл" - 14, "Брайтон" - 14 (8), "Борнмут" - 12, "Фулхэм" - 11, "Ливерпуль" - 10 (8), "Брентфорд", "Эвертон", "Вест Хэм" - 10, "Лидс", "Кристал Пэлас" - 9 (8), "Астон Вилла" - 9, "Саутгемптон" - 7, "Вулверхэмптон" - 6, "Ноттингем Форест" - 5, "Лестер" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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