Пиво могут вернуть на стадионы РПЛ

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц считает, что вместе с введением Fan ID на стадионах также возобновят продажу пива.

"Мое личное мнение – пиво должно быть на стадионах. Это практика во всем мире.

И я точно не связываю поведение болельщиков с продажей пива на стадионах. Я считаю, что это вполне нормально, это часть удовольствия, которое болельщик должен и может получить на стадионе.

Думаю, этот процесс закончится позитивно сразу после внедрения Fan ID", – сказал Хачатурянц.

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