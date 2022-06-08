Пирло возглавит неожиданный клуб в Турции
Фото: инстаграм Андреа Пирло/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло продолжит карьеру в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк".
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, стороны уже согласовали условия контракта.
Ожидается, что соглашение будет подписано до 2024 года.
Пирло возглавлял "Ювентус" в сезоне-2020/2021 и вместе с ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А.
В прошлом сезоне "Фатих Карагюмрюк" занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Истанбул ББ
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|Трабзонспор
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|3
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|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24