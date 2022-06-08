Пирло возглавит неожиданный клуб в Турции

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Пирло возглавит неожиданный клуб в Турции

Фото: инстаграм Андреа Пирло/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло продолжит карьеру в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк".

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, стороны уже согласовали условия контракта.

Ожидается, что соглашение будет подписано до 2024 года.

Пирло возглавлял "Ювентус" в сезоне-2020/2021 и вместе с ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А.

В прошлом сезоне "Фатих Карагюмрюк" занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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