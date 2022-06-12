Пирло возглавил турецкий клуб

Фото: сайт "Фатих Карагюмрюк"/Автор неизвестен

Пресс-служба турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" на официальном сайте опубликовала информацию о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера.

Итальянский специалист заключил с клубом однолетний контракт. В прошлом сезоне клуб занял восьмое место в чемпионате Турции.

43-летний Пирло ранее тренировал только "Ювентус", с которым в сезоне-2020/2021 занял 4-е место в Серии А.

Не пропустите: названа зарплата Рыбуса в "Спартаке". | https://dailysports.net