Пирло возглавил турецкий клуб

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Пирло возглавил турецкий клуб

Фото: сайт "Фатих Карагюмрюк"/Автор неизвестен

Пресс-служба турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" на официальном сайте опубликовала информацию о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера.

Итальянский специалист заключил с клубом однолетний контракт. В прошлом сезоне клуб занял восьмое место в чемпионате Турции.

43-летний Пирло ранее тренировал только "Ювентус", с которым в сезоне-2020/2021 занял 4-е место в Серии А.

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