Пиоли прокомментировал победу над "Аталантой" и высказался о возможной победе в Серии А

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Пиоли прокомментировал победу над "Аталантой" и высказался о возможной победе в Серии А

Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу над "Аталантой" (2:0) в матче 37-го тура Серии А и высказался о возможности взять Скудетто.

"Аталанта" – очень сильная команда, которая создала нам много проблем, но мы очень хорошо действовали в защите и позволили им создать очень мало голевых моментов.

Все предыдущие матчи научили нас тому, что у нас есть все необходимое с точки зрения решимости, веры и мужества. Эти камбэки с "Лацио" и «Вероной» вселили в нас больше уверенности, что сняло часть беспокойства. Ребята знают, что у нас есть сильные и слабые стороны. Мы должны попытаться максимально использовать сильные.

Честно говоря, последние несколько недель были совершенно обычными, потому что я вижу отношение своих игроков – они улыбаются, шутят, сосредоточены, когда приходят на базу каждый день. Мне не нужно беспокоиться, потому что я вижу их концентрацию.

Я показал ребятам интервью с Кобе Брайантом, который при счете 2-0 в плей-офф НБА сказал, что работа еще не сделана. Мы еще не закончили. Нам нужно сохранять то спокойствие и концентрацию, которые в конечном итоге могут оказаться решающими", - сказал итальянский специалист.

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