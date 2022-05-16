Пиоли прокомментировал победу над "Аталантой" и высказался о возможной победе в Серии А
Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу над "Аталантой" (2:0) в матче 37-го тура Серии А и высказался о возможности взять Скудетто.
"Аталанта" – очень сильная команда, которая создала нам много проблем, но мы очень хорошо действовали в защите и позволили им создать очень мало голевых моментов.
Все предыдущие матчи научили нас тому, что у нас есть все необходимое с точки зрения решимости, веры и мужества. Эти камбэки с "Лацио" и «Вероной» вселили в нас больше уверенности, что сняло часть беспокойства. Ребята знают, что у нас есть сильные и слабые стороны. Мы должны попытаться максимально использовать сильные.
Честно говоря, последние несколько недель были совершенно обычными, потому что я вижу отношение своих игроков – они улыбаются, шутят, сосредоточены, когда приходят на базу каждый день. Мне не нужно беспокоиться, потому что я вижу их концентрацию.
Я показал ребятам интервью с Кобе Брайантом, который при счете 2-0 в плей-офф НБА сказал, что работа еще не сделана. Мы еще не закончили. Нам нужно сохранять то спокойствие и концентрацию, которые в конечном итоге могут оказаться решающими", - сказал итальянский специалист.
Также не пропустите: Мбаппе рассказал, что принял решение о своем будущем. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Гвардиола поделился ожиданиями перед решающим туром АПЛ
-
Суарес попрощался с "Атлетико"
-
Эриксен высказался о своем будущем
-
"Барселона" с марта ведет переговоры с Рафиньей
-
Эрик тен Хаг поделился мнением о Роналду
-
Бензема высказался о "Золотом мяче"
-
"Атлетико" полностью доверяет Симеоне
-
"Реал" закрыл подписание Мбаппе
-
В "Барселоне" недовольны тер Штегеном. Немец может уйти
-
Индзаги высказался о шансах "Интера" на победу в Серии А
-
Анчелотти поделился планами на состав в финале Лиги чемпионов
-
Пиоли прокомментировал победу над "Аталантой" и высказался о возможной победе в Серии А
-
Тен Хаг рассказал о своих планах на ближайшие дни. Тренер переезжает в Манчестер
-
Хави высказался о 2-м месте в Ла Лиге
-
Мбаппе рассказал, что принял решение о своем будущем
-
Главные новости дня: 15 мая
-
"Интер" победил аутсайдера Серии А и остался в чемпионской гонке
-
Зарема жестко высказалась о судействе в матче "Спартак" - "Зенит"
-
Потери "Барселоны" и "Реала", неудача "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги
-
"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17