Пике прокомментировал скандал из-за Суперкубка Испании в Саудовской Аравии
Фото: твиттер Пике\Автор неизвестен
Защитник и вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал скандал со своим участием в принятии решения о переносе Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию.
"Эта неразбериха стала настоящим кошмаром, потому что в Испании всегда так – людям не нравится, когда речь идет о больших деньгах. Такова культура, все так, как есть. Но я очень горжусь тем, чего мы достигли в вопросе о Суперкубке Испании.
Это был официальный турнир, где играли победители Ла Лиги и Кубка. Это был лишь один матч, и никого этот турнир особо не заботил. Ситуация похожа на Суперкубок Англии, но там все иначе – это первая игра сезона.
Поэтому я предложил президенту испанской федерации изменить формат, добавив полуфиналы и финал, чтобы это был недельный турнир", - сказал испанец.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14