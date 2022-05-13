Пике прокомментировал скандал из-за Суперкубка Испании в Саудовской Аравии

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Пике прокомментировал скандал из-за Суперкубка Испании в Саудовской Аравии

Фото: твиттер Пике\Автор неизвестен

Защитник и вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал скандал со своим участием в принятии решения о переносе Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию.

"Эта неразбериха стала настоящим кошмаром, потому что в Испании всегда так – людям не нравится, когда речь идет о больших деньгах. Такова культура, все так, как есть. Но я очень горжусь тем, чего мы достигли в вопросе о Суперкубке Испании.

Это был официальный турнир, где играли победители Ла Лиги и Кубка. Это был лишь один матч, и никого этот турнир особо не заботил. Ситуация похожа на Суперкубок Англии, но там все иначе – это первая игра сезона.

Поэтому я предложил президенту испанской федерации изменить формат, добавив полуфиналы и финал, чтобы это был недельный турнир", - сказал испанец.

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