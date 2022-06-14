Пике потеряет место в основе "Барселоны"

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Пике потеряет место в основе "Барселоны"

Фото: твиттер Пике\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави уже сообщил защитнику каталонского клуба Жерару Пике, что тот потеряет статус игрока стартового состава в следующем сезоне.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист и тренер поговорили две недели назад.

После беседы футболист известил наставника о том, что собирается продолжать бороться за место в составе клуба.

Отметим, что контракт испанца действует ещё два сезона. Он также согласился пойти на сокращение зарплаты ради того, чтобы остаться в каталонском клубе. 

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