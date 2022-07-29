Пике попросил денег у Шакиры и поставил неожиданное условие по детям

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Пике попросил денег у Шакиры и поставил неожиданное условие по детям

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике согласен, чтобы его дети переехали вместе с Шакирой в Майами, но требует выполнить его условия, сообщает Telemundo.

По сведениям источника, футболист просит у певицы 400 тысяч евро, чтобы погасить долги. Также он хочет, чтобы Шакира оплачивала ему пять полетов в год в Майами первым классом, чтобы он мог увидеться с детьми.

35-летний Пике и 45-летняя Шакира находились в отношениях на протяжении 12 лет, но так и не поженились. У них есть двое совместных детей.

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