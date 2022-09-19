Пике не собирается уходить из "Барселоны"

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не собирается уходить из клуба, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист собирается бороться за место в основном составе, несмотря на то, что на данный момент он является лишь пятым в списке центральных защитников после Рональда Араухо, Эрика Гарсии, Андреаса Кристенсена и Жюля Кунде.

В нынешнем сезоне 35-летний Пике провел за "Барселону" два матча, отыграв в сумме 135 минут. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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