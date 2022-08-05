Пике не хочет уходить из "Барселоны"
Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике не собирается уходить из клуба, сообщает AS.
По сведениям источника, футболист понимает, что в настоящее время он является пятым выбором среди центральных защитников, но намерен завоевать место в основном составе.
Напомним, что летом "Барселона" усилила оборону Жюлем Кунде и Андреасом Кристенсеном. Также у команды есть Эрик Гарсия и Рональд Араухо.
В прошлом сезоне 35-летний Пике провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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