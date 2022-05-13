Пике назвал Месси "богом для "Барселоны"

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Пике назвал Месси "богом для "Барселоны"

Фото: твиттер Пике\Автор неизвестен

Защитник и вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о Лео Месси.

"Месси с отрывом был важнейшим игроком "Барселоны" во времена Пепа Гвардиолы. Я всегда говорил, что Месси нужен, чтобы брать трофеи. Но для этого нужна и хорошая команда. Сейчас не как в 80-е, невозможно брать трофеи в одиночку.

Месси был ключевым игроком той команды, у него была главная роль. Для меня Месси – лучший игрок в истории футбола.

Было бы здорово, если бы он остался в "Барсе" до конца карьеры. Но я могу понять, что случилось. Из-за предыдущего президента и его методов управления у клуба были огромные экономические проблемы. Но все-таки подобные вещи случаются. Иногда ты принимаешь решение.

Для "Барселоны" и фанатов он был как бог. Было бы прекрасно, если бы он остался", - сказал Пике для Гари Невилла.

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