Пике назвал Месси "богом для "Барселоны"
Фото: твиттер Пике\Автор неизвестен
Защитник и вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о Лео Месси.
"Месси с отрывом был важнейшим игроком "Барселоны" во времена Пепа Гвардиолы. Я всегда говорил, что Месси нужен, чтобы брать трофеи. Но для этого нужна и хорошая команда. Сейчас не как в 80-е, невозможно брать трофеи в одиночку.
Месси был ключевым игроком той команды, у него была главная роль. Для меня Месси – лучший игрок в истории футбола.
Было бы здорово, если бы он остался в "Барсе" до конца карьеры. Но я могу понять, что случилось. Из-за предыдущего президента и его методов управления у клуба были огромные экономические проблемы. Но все-таки подобные вещи случаются. Иногда ты принимаешь решение.
Для "Барселоны" и фанатов он был как бог. Было бы прекрасно, если бы он остался", - сказал Пике для Гари Невилла.
Также не пропустите: Шесть голов: "Реал" уничтожил худшую команду Ла Лиги. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Бензема догнал Рауля по голам за "Реал"
-
Пике назвал Месси "богом для "Барселоны"
-
Главные новости дня: 12 мая
-
Шесть голов: "Реал" уничтожил худшую команду Ла Лиги
-
Симеоне-младший может перейти в "Атлетико"
-
"Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" и обострил борьбу за ЛЧ
-
Роналду отреагировал на получение награды лучшему игроку месяца в АПЛ
-
"Челси" вступил в борьбу за Кулибали
-
"Вильярреал" одержал яркую победу в Мадриде
-
"Фенербахче" нацелился на форварда "Реала"
-
Марсело попросил "Реал" о новом контракте
-
Ярмоленко покинет "Вест Хэм"
-
"Реал Сосьедад" уверенно обыграл "Кадис" в Ла Лиге
-
"Астон Вилла" выкупила Коутиньо у "Барселоны"
-
Салах ярко высказался о предстоящем финале ЛЧ "Ливерпуль" - "Реал"
-
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за хавбека "Барселоны"
-
Мбаппе хочет перейти в "Реал", но боится за свою семью
-
"Манчестер Сити" установил отступные на Холанда: названа сумма
-
"Аякс" назначил нового тренера, который сменит тен Хага
-
Витсель покинет дортмундскую "Боруссию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14