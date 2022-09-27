Пике может перейти в "Атлетико"

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Пике может перейти в "Атлетико"

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может перейти в "Атлетико", сообщает Ok Diario.

По сведениям источника, мадридский клуб заинтересован в переходе опытного защитника, так как наставник команды Диего Симеоне недоволен нынешней линией обороны. Пике также может согласиться сменить клуб, так как не имеет регулярной игровой практики.

В нынешнем сезоне 35-летний Пике провел за "Барселону" два матча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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