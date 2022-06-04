Пике и Шакира объявили о расставании

Фото: инстаграм Шакиры/Автор неизвестен

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике и известная певица Шакира объявили о расставании.

О своем решении они сообщили в совместном заявлении.

"С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание", – говорится в заявлении.

Пара была в отношениях почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. Они воспитывали двоих детей.

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